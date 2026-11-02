Identifica a los 69 fallecidos en accidente de tren en España

Madrid, España. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real identificó ya a los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), en el centro de España, según los datos facilitados este lunes por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID). Según el balance provisional difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 54 de las personas fallecidas son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros. Las personas fallecidas son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad. Entre los 15 ciudadanos extranjeros, 4 son de nacionalidad estadounidense; 2 de nacionalidad australiana; 2 japoneses; 1 argentina; 1 canadiense; 1 cheque; 1 francesa; 1 mexicana; 1 portuguesa y 1 tunecina.

Se notificaron ya las 69 identificaciones a todas las familias de las víctimas ya las oficinas consulares correspondientes en el caso de las personas fallecidas de nacionalidad extranjera. El saldo provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas, según el comunicado del CID, incorporado tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas Múltiples. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De las 69 identificaciones de las personas fallecidas, 56 se hicieron mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, según la información difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Los restantes, 13, se hicieron por análisis de ADN realizado por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

El procedimiento que se siguió una vez se identificaba a la persona fallecida pasó, en primer lugar, por la notificación personal y presencial a la familia, y una vez que la notificación se realizó de manera fehaciente y no antes, se incorporó a la estadística oficial de la que el Centro de Integración de Datos informa públicamente. El CID refirió asimismo que 55 personas fallecidas ya están a disposición de sus familiares y añade que los trabajos de identificación de la totalidad de las 69 personas fallecidas se realizaron con el mayor rigor y celeridad posible. Más de 60 profesionales estuvieron participando en Toledo desde el pasado miércoles en las labores de realización de autopsias e identificación de los fallecidos , entre ellos médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo (12), Ciudad Real (4), Cáceres (2), Cuenca (1), así como 2 médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.