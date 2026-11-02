México confirma la muerte de un ciudadano en el accidente de tren en España

Ciudad de México, México. El Gobierno de México confirmó este lunes la muerte de un ciudadano mexicano que permanecía desaparecido en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, cerca de la localidad de Urda, en la provincia española de Toledo. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en un comunicado de que las autoridades españolas confirmaron la identidad del mexicano, cuya desaparición había sido reportada tras el siniestro, que dejó al menos 69 fallecidos . La Cancillería mexicana no reveló la identidad de la víctima ni ofreció detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Asimismo, agradeció la colaboración de las autoridades españolas, especialmente de la Guardia Civil, en las labores de búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas. La dependencia explicó que la Embajada de México en España ha brindado asistencia consular a los familiares del fallecido que viajaron a ese país y los acompañarán en los trámites para la repatriación de sus restos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También realice las gestiones necesarias para apoyar con los gastos funerarios y el traslado del cuerpo a México, de acuerdo con las decisiones de la familia. Los familiares, según el comunicado, expresaron su agradecimiento a las instituciones que participaron en la búsqueda, así como a las personas que les manifestaron su solidaridad.