Latinoamérica se solidarizan con España por el accidente de trenes

Redacción Internacional. Numerosos países de América Latina, sumándose a los europeos, compartieron sus condolencias y solidaridad con España por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, en el que al menos 68 personas fallecieron tras la colisión de dos trenes de alta velocidad. En total, en ambos convoyes viajaron 544 personas, incluido un bebé. México, Colombia, Brasil, Perú y Ecuador ofrecieron, además, su ayuda consular a sus nacionales y familias en España, para lo que habilitaron números telefónicos.

Latinoamérica, solidaridad y consternada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad y respaldo al pueblo de España tras el accidente, al tiempo que instruyó a la Cancillería verificar si existen ciudadanos mexicanos entre las víctimas. "Nuestra solidaridad, todo lo que podemos abrazar al pueblo español por este accidente terrible del tren, y lo que podemos hacer también", manifestó la mandataria, consultada por EFE, sobre el siniestro durante su habitual conferencia de prensa matutina. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, el Gobierno de Colombia compartió sus condolencias por el accidente y manifestó su solidaridad con España: "En estos momentos de dolor, Colombia se solidariza con el Gobierno y el pueblo español", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Gobierno argentino expresó también su "profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido en España" y transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas. El gobierno brasileño recibió con "profunda consternación" la noticia del grave accidente ferroviario y expresó, a través de un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores, su solidaridad con el pueblo y el gobierno de España, transmitió sus "más sinceras condolencias" a las familias de las víctimas y deseó "una pronta recuperación a los heridos". Desde Chile, su gobierno manifestó su solidaridad con España "en estos momentos de dolor" a través de un comunicado: "El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno y el pueblo de Chile, expresa sus más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de España por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, Toledo". Delcy Rodríguez , la presidenta encargada de Venezuela, también expresó su "más profundo pesar" por el siniestro y, "en nombre del pueblo venezolano", hizo llegar sus "sentidas condolencias al gobierno y al pueblo español en este doloroso momento", en un mensaje publicado en su perfil de X. El gobierno de Perú expresó su "profunda consternación" ante el trágico accidente e informó que permanece atento para brindar la asistencia consular y humanitaria necesaria a los peruanos que lo requieran, a través de un comunicado compartido por la cancillería peruana.

El Gobierno de Panamá , por su parte, lamentó "profundamente la pérdida de vidas humanas" y compartió "sus sentimientos de solidaridad y cercanía a los familiares y seres queridos de las víctimas", así como sus deseos de pronta recuperación a todas las personas heridas, indicó un comunicado distribuido por la Cancillería. El Gobierno de Ecuador, presidido por Daniel Noboa, expresó su "profundo pesar" por el "trágico" accidente ferroviario y transmitió sus "más sentidas condolencias" a las familias de las víctimas, según señaló el ministerio de Relaciones Exteriores en sus redes sociales. Por su parte, la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, manifestó en X que recibió "con profunda tristeza" la noticia: "Nuestro corazón y nuestras oraciones están con las familias de quienes han perdido la vida, con los heridos y con todo el pueblo español en estos momentos tan dolorosos", agregó. Y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, expresó que su país se une "al dolor de las familias de las víctimas de la tragedia ferroviaria" y compartió su solidaridad con el pueblo español, según indicó Abinader en su cuenta de X. ​"Guatemala expresa su solidaridad con el Gobierno y el pueblo español, especialmente con los familiares y seres queridos de las víctimas de este trágico suceso, y desea la pronta recuperación de los heridos", señala un comunicado de su Ministerio de Exteriores.

Condolencias y solidaridad de todos los continentes