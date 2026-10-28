Accidente de trenes en España: reportan 68 muertos y más de 50 heridos

Madrid, España. Al menos 68 personas murieron y más de medio centenar resultaron heridas en un accidente ferroviario ocurrido este miércoles cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, España, según el balance provisional comunicado por las autoridades. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informó que los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de 68 personas tras el siniestro, que involucró a dos trenes: uno de alta velocidad de Renfe, conocido como AVE, y otro de la compañía Iryo. El accidente se registró a primera hora de la mañana en las inmediaciones de la localidad de Urda, al sur de Madrid. Los equipos de emergencia se desplazaron al lugar para atender a los heridos y participar en las labores de asistencia.

Las autoridades mantienen el balance de víctimas como provisional, mientras continúan las actuaciones relacionadas con el accidente. Hasta el momento, la información facilitada no precisa las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión.

Pedro Sánchez promete investigar las causas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que las autoridades investigarán lo ocurrido hasta esclarecer las causas del accidente ferroviario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Se va a llegar hasta el final", afirmó Sánchez, quien también advirtió que, si se determina que hubo negligencias, estas saldrán a la luz. El mandatario expresó así su compromiso de conocer las circunstancias que provocaron el siniestro.

La investigación deberá establecer cómo se produjo el choque entre los dos trenes y si existieron fallos o responsabilidades que contribuyeran al accidente. Por ahora, no se han proporcionado conclusiones oficiales sobre las causas.

Solidaridad con las víctimas y sus familias

La Asociación de Víctimas de Adamuz expresó su «cariño, apoyo y solidaridad» con las personas afectadas por el accidente de Urda y con los familiares de quienes perdieron la vida. En un comunicado, la organización señaló que la tragedia «desgarra unas heridas que todavía permanecen abiertas», en referencia al dolor que siguen afrontando quienes fueron afectados por otros accidentes ferroviarios. "Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con quienes han perdido a sus seres queridos, con las personas heridas y con todas las familias que están viviendo momentos de enorme angustia e incertidumbre", manifestó la asociación.