Rudman festeja clasificación a Champions tras eliminar a Alianza: "Hoy el fútbol hizo justica"

San Salvador, El Salvador.

El técnico de los verdes, el argentino Silvio Rudman , valoró en conferencia de prensa el gran esfuerzo de sus jugadores en El Salvador y afirma que "ganó el fútbol" porque considera que su equipo fue mejor que el rival en los dos encuentros.

Marathón despachó al Alianza de Diego Vázquez en el repechaje de la Copa Centroamericana (2-1 global) y jugará la próxima edición de la Concacaf Champions Cup que arranca a partir del próximo mes de febrero.

"No estuvimos solo defendiendo, fuimos un equipo con equilibrio, con orden y a medida que pasaban los minutos tuvimos dinámica e intensidad. Tuvimos tres ocasiones de gol que no pudimos convertir. Enfrentamos a un Alianza que juega bien, la gente que lo apoya constantemente. Estoy orgulloso de mi equipo, fuimos superiores en las dos llaves. Marathon avanzó a la Champions Cup jugando bien al fútbol, con sacrificio, entrega y humildad".

"Realmente el equipo hizo un partido ordenado, intenso, pensando en el arco rival. Marathón siempre compite, fuimos justos ganadores de las dos llaves, fuimos superior al Alianza y eso quedó plasmado en la cancha".

Así se celebra una clasificación, unidos como equipo y con la ilusión de seguir haciendo historia ¡Este grupo va por más! 💪🏼💚#MonstruoVerde https://t.co/EFJrwSDDv7

Cambio en los primeros minutos

"Carlos Argueta salió por un problema en la rodilla. Acá Marathón vino a proponer, hizo un partido inteligente, hoy tuvo mucho volumen de juego, muchas llegadas, Marathón siempre compite y hoy se demostró. El equipo vino a calificar".

Marathón mostró más hambre que Alianza

"El equipo salió con un objetivo claro: seguir la línea del funcionamiento, intensidad, dinámico y siempre con orden. Nosotros no somos de cambiar el funcionamiento jugando de local o visitante. Estamos muy felices, se lo queremos dedicar a toda la gente de Marathón que son parte fundamental de la historia del club. Hoy me pone contento porque ganó el fútbol. En los dos partidos fuimos mejor que Alianza. El objetivo claro era pasar la llave, pero los fundamental es jugar bien al fútbol y Marathón lo hace".

¿Hace cuánto tiempo dirige al equipo?

"En unos días cumplo 4 meses, arrancamos a finales de junio. El equipo a medida que pasan los partidos se va sintiendo mejor, tenemos gente de jerarquía, con personalidad, como hoy lo demostraron, gente que quiere crecer en Marathón y eso fue parte fundamental de esto. Nunca renunciamos a atacar, somos un equipo que propone, les dije a los muchachos que teníamos que salir a ganar con orden, pensando en el arco rival, sabiendo que nos enfrentamos a un gran equipo".

El gol en contra que recibió en Honduras

"Nos hicieron un gol en el minuto 4 por una equivocacion, pero ahí se muestra la pesonlidad de mis jugadores y después se empató 1-1. Luego vino el golazo de Ramírez, se impuso el equipo y lo fundamental en este momento es que pudimos pasar. Lo recalco porque Marathón siempre juega con orden y tiene una unión de grupo importante".

Enfrentó al Alianza cuando les ganó en fase de grupos en Honduras, ¿hay alguna diferencia del equipo con Diego Vázquez?

"La historia son estas dos llaves que jugamos, la que ganamos en San Pedro Sula y hoy que empatamos 0-0. Fue mérito espectacular del plantel, por todo el sacrificio, esfuerzo, dedicación... Hoy el fútbol hizo justica porque el equipo que siempre jugó bien en esta llave fue Marathón".