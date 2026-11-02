Dan ultimátum para que empleados vinculados a Libre estén en el Gobierno

Según el funcionario, el proceso debe concluir a más tardar el 31 de diciembre de este año.

Tegucigalpa. El secretario privado de la Presidencia de Honduras, Luis Castro , pidió a los titulares de las instituciones públicas acelerar la salida de los empleados vinculados al partido Libertad y Refundación ( Libre ) que todavía ocupan cargos en la administración estatal.

Durante un encuentro con militantes del Partido Nacional, Castro sostuvo que los espacios deben ser ocupados por integrantes de la organización política que ahora está en el poder. Como argumento, recordó que cuando Libre asumió el Gobierno en 2022 se produjeron despidos de trabajadores identificados con el nacionalismo.

"A los ministros que están aquí: tienen hasta el 31 de diciembre para sacarme al último Libre de esas instituciones", expresó ante los asistentes.

El funcionario también instó a realizar los cambios sin confrontaciones y planteó que los trabajadores salientes deben recibir las prestaciones que les correspondan. "Para hacer eso no se necesita ser malcriado. Si solo es de acercarse y decirle 'ya trabajaste cuatro años, ¿verdad? Es el turno de nosotros, danos espacio, aquí están tus prestaciones'", manifestó.

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Castro defendió que estas salidas no representan una vulneración de derechos laborales si se cumplen los pagos correspondientes. "No se le están violentando los derechos, se le están pagando sus prestaciones", afirmó.