FMI y Honduras alcanzan acuerdo que permitiría al país recibir más de 120 millones de dolares

Tegucigalpa, Honduras. Honduras alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para completar la sexta y última revisión de los acuerdos del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y del Servicio de Crédito Ampliado (SCA), lo que permitiría al país acceder a unos 120 millones de dólares.

El organismo informó que el acuerdo será sometido a consideración de su Directorio Ejecutivo a finales de diciembre de 2026. Una vez aprobado, Honduras podrá disponer de los recursos, equivalentes a aproximadamente 3,229 millones de lempiras.

El anuncio se realizó la noche del 1 de noviembre durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, en la que participó el presidente Nasry Asfura, junto a Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y Emilio Fernández Corugedo, jefe de misión del organismo para Honduras.