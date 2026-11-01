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FMI y Honduras alcanzan acuerdo que permitiría al país recibir más de 120 millones de dolares

Honduras completó un acuerdo técnico con el FMI para acceder a $120 millones, tras la sexta y última revisión del programa económico

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 21:14 -
  • Julio Cruz
FMI y Honduras alcanzan acuerdo que permitiría al país recibir más de 120 millones de dolares

El Gobierno de Nasry Asfura alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para completar la sexta y última revisión del programa económico.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras. Honduras alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para completar la sexta y última revisión de los acuerdos del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y del Servicio de Crédito Ampliado (SCA), lo que permitiría al país acceder a unos 120 millones de dólares.

El organismo informó que el acuerdo será sometido a consideración de su Directorio Ejecutivo a finales de diciembre de 2026. Una vez aprobado, Honduras podrá disponer de los recursos, equivalentes a aproximadamente 3,229 millones de lempiras.

El anuncio se realizó la noche del 1 de noviembre durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, en la que participó el presidente Nasry Asfura, junto a Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y Emilio Fernández Corugedo, jefe de misión del organismo para Honduras.

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Desde el Gobierno informaron que el acuerdo representa un avance en el cumplimiento del programa económico respaldado por el organismo internacional.

“Primero quisiera felicitar al presidente Asfura y a su equipo económico por el trabajo realizado y los avances logrados”, expresó Chalk.

Por su parte, el FMI instó al Gobierno hondureño a continuar con las reformas estructurales, especialmente en el sector energético, fortalecer la gobernanza y mejorar el clima de negocios para incentivar la inversión.

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Entre las recomendaciones también figura la aplicación de políticas cambiarias y monetarias orientadas a preservar la estabilidad externa y mantener una inflación baja y estable.

Asimismo, el organismo señaló la importancia de mejorar la gestión financiera pública y la administración tributaria para ampliar el espacio fiscal y fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos del Estado.

El FMI también recomendó mantener una sólida disciplina fiscal, mejorar la focalización de los programas de asistencia social y proteger el gasto destinado a sectores prioritarios.

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Julio Cruz

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