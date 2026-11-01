FMI y Honduras alcanzan acuerdo que permitiría al país recibir más de 120 millones de dolares

Tegucigalpa, Honduras. Honduras alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para completar la sexta y última revisión de los acuerdos del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y del Servicio de Crédito Ampliado (SCA), lo que permitiría al país acceder a unos 120 millones de dólares.
El organismo informó que el acuerdo será sometido a consideración de su Directorio Ejecutivo a finales de diciembre de 2026. Una vez aprobado, Honduras podrá disponer de los recursos, equivalentes a aproximadamente 3,229 millones de lempiras.
El anuncio se realizó la noche del 1 de noviembre durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, en la que participó el presidente Nasry Asfura, junto a Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y Emilio Fernández Corugedo, jefe de misión del organismo para Honduras.
Desde el Gobierno informaron que el acuerdo representa un avance en el cumplimiento del programa económico respaldado por el organismo internacional.
“Primero quisiera felicitar al presidente Asfura y a su equipo económico por el trabajo realizado y los avances logrados”, expresó Chalk.
Por su parte, el FMI instó al Gobierno hondureño a continuar con las reformas estructurales, especialmente en el sector energético, fortalecer la gobernanza y mejorar el clima de negocios para incentivar la inversión.
Entre las recomendaciones también figura la aplicación de políticas cambiarias y monetarias orientadas a preservar la estabilidad externa y mantener una inflación baja y estable.
Asimismo, el organismo señaló la importancia de mejorar la gestión financiera pública y la administración tributaria para ampliar el espacio fiscal y fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos del Estado.
El FMI también recomendó mantener una sólida disciplina fiscal, mejorar la focalización de los programas de asistencia social y proteger el gasto destinado a sectores prioritarios.