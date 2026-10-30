Conozca los primeros avances de la Ley de Justicia Energética

Durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial , Guillermo Peña Panting, gerente general de la Enee ; Eduardo Oviedo, ministro de Energía, y Héctor Ordóñez, secretario de Comunicaciones, dieron a conocer los resultados iniciales de la normativa y las acciones que continúan en desarrollo.

Tegucigalpa, Honduras. Las autoridades de la Secretaría de Energía y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) presentaron los primeros avances en la implementación de la Ley de Justicia Energética.

Entre los avances destaca la instalación de 50,000 lámparas de alumbrado público desde abril, como parte de las medidas para mejorar la iluminación en diferentes comunidades del país.

Peña Panting explicó que los trabajos se realizan en sectores residenciales y zonas cercanas a escuelas y centros de salud. La meta institucional es alcanzar las 200,000 lámparas instaladas en un período de 12 meses.

Otro de los avances anunciados es el ordenamiento de cuentas y medidores de 215 alcaldías de categorías C y D, proceso que comenzará en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon). Posteriormente, las autoridades atenderán a las municipalidades de categorías A y B.

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En cuanto a la reforma eléctrica, el secretario de Energía informó que ya se instaló el Comité de Conducción y se Conformó la Unidad Técnica de Implementación y Seguimiento (UTIS).

Asimismo, se prepara un plan de contingencia ante las dificultades del mercado energético y las variaciones internacionales en los precios de los combustibles, con el objetivo de reducir su impacto en las tarifas eléctricas.

Durante la conferencia, las autoridades también informaron sobre el interés de empresas internacionales en invertir en el sector eléctrico hondureño.