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EE UU advierte que grupos criminales siguen organizando caravanas migrantes

Estados Unidos alertó sobre los grupos criminales que estarían detrás de la organización de caravanas migrantes y señaló que estas estructuras utilizan a las personas para obtener beneficios económicos

EE UU advierte que grupos criminales siguen organizando caravanas migrantes

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa advirtió que redes criminales continúan organizando caravanas de migrantes mediante plataformas digitales.

Tegucigalpa, Honduras. La organización de caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos continúa vinculada a redes criminales que utilizan a las personas como parte de sus operaciones, advirtió la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

En una publicación en sus redes sociales, la representación señaló que estos grupos no se forman de manera espontánea, sino que son coordinados mediante plataformas digitales.

Además, alertó que quienes participan en estas movilizaciones pueden quedar expuestos a "tratos inhumanos y degradantes" durante el trayecto.

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"Estas son organizadas meticulosamente a través de las redes sociales y, durante la Administración anterior, se convirtieron en un negocio masivo y lucrativo, principalmente para las organizaciones criminales",​ indicó la representación diplomática.

La embajada sostuvo que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, estas actividades fueron detenidas. Sin embargo, advirtió que las estructuras detrás de su organización siguen intentando movilizar a grupos de migrantes hacia territorio estadounidense.

Honduras, Guatemala y México refuerzan controles migratorios

La Embajada de Estados Unidos también destacó la cooperación de Honduras, Guatemala y México para contener el desplazamiento de caravanas antes de que lleguen a la frontera estadounidense.

Según el mensaje, las autoridades de estos países han establecido puestos de control y coordinado acciones con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para impedir el tránsito irregular de personas.

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"Una parte fundamental de nuestra estrategia es trabajar estrechamente con las autoridades de otros países para detener las caravanas antes de que se acerquen a nuestra frontera", expresó la embajada.

La representación diplomática reconoció las medidas implementadas por los tres gobiernos y atribuyó a la coordinación regional parte de los resultados en la contención de estos grupos.

Estados Unidos mantiene vigilancia sobre las caravanas

La embajada reiteró que las acciones de control migratorio en los países de origen y tránsito forman parte de la estrategia estadounidense para impedir que las caravanas lleguen a su frontera.

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"Hacer cumplir la seguridad fronteriza desde los países de origen da resultados", manifestó en su publicación.

Aunque aseguró que estas movilizaciones fueron frenadas, la representación diplomática advirtió que sus organizadores continúan intentando reunir y trasladar migrantes, por lo que considera necesaria la cooperación con los gobiernos de la región para contener estos desplazamientos.

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Redacción La Prensa
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redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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