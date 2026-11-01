EE UU advierte que grupos criminales siguen organizando caravanas migrantes

Tegucigalpa, Honduras. La organización de caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos continúa vinculada a redes criminales que utilizan a las personas como parte de sus operaciones, advirtió la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. En una publicación en sus redes sociales, la representación señaló que estos grupos no se forman de manera espontánea, sino que son coordinados mediante plataformas digitales. Además, alertó que quienes participan en estas movilizaciones pueden quedar expuestos a "tratos inhumanos y degradantes" durante el trayecto.

"Estas son organizadas meticulosamente a través de las redes sociales y, durante la Administración anterior, se convirtieron en un negocio masivo y lucrativo, principalmente para las organizaciones criminales",​ indicó la representación diplomática.

La embajada sostuvo que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, estas actividades fueron detenidas. Sin embargo, advirtió que las estructuras detrás de su organización siguen intentando movilizar a grupos de migrantes hacia territorio estadounidense. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Algunas personas creen erróneamente que las “caravanas” de migrantes que buscan ingresar ilegalmente a nuestro país surgen de manera espontánea. Definitivamente, no lo son. Estas son organizadas meticulosamente a través de las redes sociales y, durante la Administración anterior, se convirtieron en un negocio masivo y lucrativo, principalmente para las organizaciones criminales. Los propios migrantes son simplemente peones en este esquema y, con frecuencia, son sometidos a tratos inhumanos y degradantes durante el trayecto.Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump, todo esto se detuvo de inmediato y ahora tenemos LA FRONTERA MÁS SEGURA DE LA HISTORIA. Sin embargo, los criminales y organizadores de caravanas no han desaparecido ni se han dado por vencidos. Incluso ahora, continúan organizando caravanas que NO TIENEN NINGUNA POSIBILIDAD de ingresar a nuestro país.Una parte fundamental de nuestra estrategia es trabajar estrechamente con las autoridades de otros países para detener las caravanas antes de que acerquen a nuestra frontera. Reconocemos las recientes acciones decisivas y eficaces de los gobiernos de Guatemala, Honduras y México. Mediante la instalación de puestos de control y el trabajo coordinado con @DHSgov, estas autoridades lograron frenar el tránsito de la inmigración ilegal masiva. Hacer cumplir la seguridad fronteriza desde los países de origen da resultados. 🇺🇸🇬🇹🇭🇳🇲🇽 — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) October 31, 2026

Honduras, Guatemala y México refuerzan controles migratorios

La Embajada de Estados Unidos también destacó la cooperación de Honduras, Guatemala y México para contener el desplazamiento de caravanas antes de que lleguen a la frontera estadounidense. Según el mensaje, las autoridades de estos países han establecido puestos de control y coordinado acciones con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para impedir el tránsito irregular de personas.

"Una parte fundamental de nuestra estrategia es trabajar estrechamente con las autoridades de otros países para detener las caravanas antes de que se acerquen a nuestra frontera", expresó la embajada. La representación diplomática reconoció las medidas implementadas por los tres gobiernos y atribuyó a la coordinación regional parte de los resultados en la contención de estos grupos.



Estados Unidos mantiene vigilancia sobre las caravanas

La embajada reiteró que las acciones de control migratorio en los países de origen y tránsito forman parte de la estrategia estadounidense para impedir que las caravanas lleguen a su frontera.