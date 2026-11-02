Colombia expulsa a 44 hondureños por pesca ilegal

LA SOBERANÍA DE COLOMBIA SE RESPETA! ¡44 CIUDADANOS HONDUREÑOS EXPULSADOS POR PESCA ILEGAL EN AGUAS DE SAN ANDRÉS!Se lo prometí al pueblo sanandresano durante mi visita: vamos a hacer respetar nuestras aguas territoriales y a defender cada centímetro de nuestra soberanía nacional.Gracias a la vigilancia y al trabajo comprometido de nuestra Armada Nacional, fueron sorprendidos en flagrancia 44 ciudadanos hondureños realizando actividades de pesca ilegal y explotación no autorizada de nuestros recursos marinos en aguas jurisdiccionales colombianas.Los extranjeros fueron puestos a disposición de Migración Colombia y ayer, 1 de noviembre, fueron expulsados del territorio nacional y enviados de regreso a su país.Y que quede absolutamente claro: todos los ciudadanos extranjeros que delincan en Colombia y tengan antecedentes o anotaciones judiciales serán objeto de las verificaciones correspondientes y, cuando proceda legalmente, serán deportados o expulsados sin dilaciones ni privilegios.Colombia recibe con los brazos abiertos a los extranjeros que vienen a trabajar, a construir un futuro y a contribuir al desarrollo de nuestra nación. Pero quienes vengan a delinquir, a sembrar el terror, a violar nuestras leyes o a explotar ilegalmente nuestros recursos se encontrarán con todo el poder legítimo del Estado.Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Armada Nacional y a Migración Colombia por su actuación firme, coordinada y ajustada a la ley.¡Que nadie se equivoque! Nuestras fronteras se respetan, nuestros mares se respetan y los recursos naturales de Colombia no son botín de nadie.Desde San Andrés y Providencia hasta el último rincón de nuestro territorio, la soberanía nacional se defiende con hechos, no con discursos.¡Bienvenidos a la Patria Milagro!¡Firme por la Patria!¡Que viva Cristo Rey!(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅