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Colombia expulsa a 44 hondureños por pesca ilegal

El presidente colombiano señaló que las fronteras deben respetarse y que los recursos naturales colombianos "no son botón de nadie"

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 16:48 -
  • Agencia EFE
Colombia expulsa a 44 hondureños por pesca ilegal

En el video se muestra como los hondureños eran procesados por agentes de migración en Colombia.

 Foto: Abelardo de la Espirella-X

Bogotá, Colombia. El Gobierno colombiano expulsó este lunes a 44 ciudadanos hondureños acusados de cometer pesca ilegal y explotación de recursos marinos en las aguas caribeñas de la isla de San Andrés.

"Gracias a la vigilancia y al trabajo comprometido de nuestra Armada Nacional, fueron sorprendidos en flagrancia 44 ciudadanos hondureños realizando actividades de pesca ilegal y explotación no autorizada de nuestros recursos marinos en aguas jurisdiccionales colombianas", informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Los acusados navegaban en un bote pesquero cuando fueron interceptados por la Armada Nacional mientras realizaban la pesca ilegal.

El mandatario detalló en su cuenta de X que los ciudadanos extranjeros fueron presentados ante un juzgado penal por "posible violación de la soberanía nacional y la explotación no autorizada de recursos".

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Posteriormente, pasó a disposición de Migración Colombia y esta víspera fueron expulsados ​​del territorio nacional y enviados de regreso a su país.

"Todos los ciudadanos extranjeros que delincan en Colombia y tengan antecedentes o anotaciones judiciales serán objeto de las verificaciones correspondientes y, cuando proceda legalmente, serán deportados o expulsados ​​sin dilataciones ni privilegios", enfatizó De la Espriella.

El presidente señaló que las fronteras deben respetarse y que los recursos naturales colombianos "no son botón de nadie", al tiempo de felicitar a la Armada por las labores de control.

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Agencia EFE
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