Canciller denuncia redes que reclutaron peruanos para la guerra

Lisboa, Portugal. El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Carlos Espá, denunció este lunes en Lisboa que organizaciones criminales llevaron a Rusia mediante "engaños y falsas promesas" a muchos de los aproximadamente 450 peruanos enrolados para combatir en la guerra de Ucrania. En respuesta a una pregunta de EFE durante una comparecencia con su homólogo portugués, Espá vinculó su próximo viaje a Moscú con la preocupación de su Gobierno por estos ciudadanos y la necesidad de esclarecer su paradero y gestionar la repatriación de los fallecidos. El canciller anunció que sostendrá "reuniones del más alto nivel con la Cancillería rusa" para abordar la situación de esos "450 peruanos que fueron enrolados, muchos de ellos por organizaciones criminales".

Estas organizaciones, añadió, "mediante engaños y falsas promesas los llevados a Rusia". "Tenemos una preocupación primero en relación al desfile de esos peruanos, a la situación de los peruanos, si están vivos, si están desaparecidos y, en el caso de los peruanos que han fallecido, lograr pues su repatriación al Perú", manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Espá señaló que estas cuestiones formarán parte de las conversaciones "constructivas" que desarrollará con el Gobierno ruso.