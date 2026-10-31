Farmacias Similares rompe el récord Guinness de más personas disfrazadas del Dr. Simi

México. Las Farmacias Similares rompieron este sábado un nuevo récord Guinness al reunir a 4.112 personas disfrazadas simultáneamente como el Dr. Simi, el personaje emblema de la compañía, en cuatro países de América, incluido Colombia.

La iniciativa de Farmacias Similares se enfocó en Chile, Estados Unidos, México y Colombia, donde miles de personas convocadas se vistieron con la tradicional bata blanca de médico y la corbata azul, además de ponerse un bigote blanco para completar el disfraz.

"Más allá del récord, que obviamente es algo muy importante para nosotros, lo que queremos es ver el cariño que le tiene la gente internacionalmente al Dr. Simi", dijo a EFE el gerente de ventas de Droguerías Simi en Colombia, Johan Malaver.