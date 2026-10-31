Irán continúa las consultas sobre la guerra en Doha, pero descarta reunirse con EE UU

El Cairo/Teherán. Una delegación iraní viajó a Doha este sábado para continuar las consultas diplomáticas sobre las condiciones de Teherán para poner fin a la guerra con Estados Unidos, según informó el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, quien descartó cualquier reunión con funcionarios estadounidenses.

“No vemos la necesidad de reunirnos con los estadounidenses en este momento. Nuestras condiciones son claras y los mediadores continúan sus consultas al respecto”, afirmó Araqchí en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera, un día después de que una delegación de Catar visitara Teherán, por segunda vez en una semana, para intentar reanudar las negociaciones de paz estancadas desde julio.

El jefe de la diplomacia iraní dijo que uno de sus asistentes se encuentra en Catar para continuar las conversaciones y agregó que los mediadores cataríes y paquistaníes continúan las consultas sobre las condiciones planteadas por Teherán para retomar las negociaciones con Washington.

Asimismo, indicó que los intermediarios han presentado propuestas relativas al programa nuclear iraní, que Teherán estudia actualmente como parte de una segunda fase del proceso.

Araqchí consideró positivo que Washington intente abrir la puerta al diálogo, al referirse a la carta enviada esta semana por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, aunque advirtió que, si el propósito de la misiva es generar controversia, supondría “un error más” que se sumaría a los anteriores de Estados Unidos.

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El diplomático indicó que Teherán ha estudiado detenidamente la carta de Vance y que su contenido fue analizado en reuniones de alto nivel, sin ofrecer detalles al respecto.