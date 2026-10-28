Elecciones en Israel: bloque pro-Netanyahu pierde un escaño y fuerzas árabes crecen

​​Jerusalén, Israel. El bloque liderado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pierde un escaño con respecto al último recuento y se sitúa en 53 diputados, mientras los partidos árabes suman dos parlamentarios, hasta los 19, según un escrutinio del 85,6 % realizado por el Comité Electoral Central de Israel y los cálculos de los principales medios nacionales. La coalición opositora israelí encabezada por Gadi Eisenkot, que en la anterior actualización se alzaba con 49 escaños, también perdió un asiento y se coloca ahora con 48 diputados.

De esta manera, ambos bloques siguen sin alcanzar la mayoría para gobernar (61 escaños) y dependerían de coaliciones entre ellos o de un gobierno opositor con los partidos árabes, a los que el último recuento da un total de 19 escaños tras una votación récord, dos más que en el anterior. El Likud, el partido de Netanyahu, perdió uno y se ubica en 26, mientras que Yashar!, la formación del exgeneral Gadi Eisenkot que encabeza la oposición, cayó otro y se sitúa en 21. En el bloque de Netanyahu, el resto de partidos se mantienen igual y se sitúan en: 7 escaños para Judaísmo Unido de la Torá y 7 para Shas (ambos ultraortodoxos); 7 a Poder Judío y 6 a Sionismo Religioso, los partidos de los ministros ultranacionalistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, respectivamente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse