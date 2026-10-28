Irán advierte del “impacto devastador” de cualquier ofensiva instigada por Israel en Golfo

Teherán. El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, advirtió este miércoles que cualquier acción militar “instigada por Israel” en la región del golfo Pérsico tendría un impacto “devastador” en los mercados energéticos internacionales, en medio de las tensiones por una posible nueva escalada del conflicto en Oriente Medio.

”El impacto devastador que tendría en los mercados internacionales cualquier aventura militar instigada por Israel en la región del golfo Pérsico sigue siendo una de las principales preocupaciones tanto de los proveedores como de los consumidores de gas”, afirmó Araqchí en su cuenta de X.

El jefe de la diplomacia iraní hizo estas declaraciones al destacar la participación de Irán en la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), celebrada en Moscú, donde se abordaron cuestiones relacionadas con los mercados mundiales del gas y la seguridad energética.

”La diplomacia energética de Irán avanzó durante la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), donde las conversaciones se centraron en los mercados mundiales del gas y la seguridad energética”, señaló.

La advertencia de Araqchí se produce después de que medios estadounidenses informaran la semana pasada de que Estados Unidos e Israel habían elaborado planes para reanudar los ataques contra Irán, posiblemente después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

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Entretanto, Irán y Estados Unidos mantienen su pulso por el control del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas.