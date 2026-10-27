Trump dice que Venezuela debería ser un estado de EE.UU. y tener gobernador, no presidente

Austin, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Venezuela debería ser un estado de su país y celebrar elecciones para elegir a un gobernador en vez de a un presidente. "Hagámoslo el estado 51 y, en vez de un presidente, celebraremos una elección a gobernador", bromeó el mandatario durante un mitin en Corpus Christi, Texas, en apoyo a los candidatos republicanos a las elecciones de medio mandato. Después del evento con sus seguidores, está previsto que Trump, acompañado del secretario de Estado, Marco Rubio, visite un buque cargado con petróleo venezolano que atracó en uno de los puertos de Texas.

Durante su discurso, Trump agradeció al Gobierno de Venezuela la firma del acuerdo que otorga a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones sobre 17 yacimientos petroleros del país. El Pentágono posee una participación del 35 % en la empresa matriz de NABEP. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Quiero agradecer a Venezuela, con la que nuestra relación se ha vuelto muy, muy buena, excelente, y donde las mayores compañías petroleras están invirtiendo ahora millas y millas de millones de dólares", dijo el mandatario.