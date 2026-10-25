Marco Rubio habla sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Washington, Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que la vuelta de María Corina Machado a Venezuela se debe a la labor de mediación de su país. "Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos, las cuales ya han hecho posible la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política", explicó en un mensaje en su cuenta de la red social X.

The conditions allowing for the safe return of Ms. Machado to Venezuela is the direct result of the U.S. supported reconciliation talks which has already seen hundreds of political prisoners freed and hundreds of political opposition figures return from exile.The United States expects the freedoms of all sectors of Venezuelan politics to continue to be respected. Likewise, we expect all political actors to support these talks which represent the best chance Venezuela has had in thirty years to peacefully achieve not just a free and fair election but an enduring democracy. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 25, 2026

Rubio aseguró que "Estados Unidos espera que se sigan respetando las libertades de todos los sectores de la política venezolana". Además confió en que "todos los actores políticos apoyen estas conversaciones, que representan la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela en treinta años para lograr, de manera pacífica, no solo unas elecciones libres y justas, sino también una democracia duradera".