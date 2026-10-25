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Marco Rubio habla sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela

María Corina Machado reapareció este domingo durante una eucaristía en la localidad de Santa Rosa, donde fue recibida con abrazos por seguidores de su partido

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 13:20 -
  • Agencia EFE
Marco Rubio habla sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela

La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, participa en una ceremonia este domingo.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que la vuelta de María Corina Machado a Venezuela se debe a la labor de mediación de su país.

"Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos, las cuales ya han hecho posible la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política", explicó en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Rubio aseguró que "Estados Unidos espera que se sigan respetando las libertades de todos los sectores de la política venezolana".

Además confió en que "todos los actores políticos apoyen estas conversaciones, que representan la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela en treinta años para lograr, de manera pacífica, no solo unas elecciones libres y justas, sino también una democracia duradera".

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El mensaje del secretario de Estado llegó después de que se conociera que Machado había reaparecido este domingo durante una eucaristía en la localidad de Santa Rosa, donde fue recibida con abrazos por seguidores de su partido, Vente Venezuela (VV).

Machado salió de Venezuela a principios de diciembre de 2025, de forma clandestina, para viajar a Oslo con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz y desde entonces no había vuelto a su país.

Antes del mensaje de Rubio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue preguntado por periodistas sobre el regreso de la opositora al país caribeño, pero se limitó a responder que no sabía nada sobre el asunto.

"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Espero que esté a salvo", agregó el mandatario.

El regreso de María Corina Machado a Venezuela llevaba semanas rodeado de rumores y finalmente se concretó este domingo.

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Agencia EFE
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