Una niña y dos adultos son rescatados en el Parque Nacional La Tigra

Tegucigalpa, Honduras. Tres personas de una misma familia fueron localizadas sanas y salvas durante la madrugada de este domingo 25 de octubre, después de perderse en el Parque Nacional La Tigra, en Francisco Morazán, informaron los cuerpos de socorro. En el grupo se encontraba una niña de seis años, quien recorría la zona junto a José Gómez, de 43 años, y María Ordoñez, de 39. Tras conocer la situación, elementos del Cuerpo de Bomberos iniciaron las labores para dar con el paradero de los excursionistas, quienes habían perdido la orientación mientras se encontraban en esta reserva natural.

¿Cómo lograron ubicarlos?

Los equipos de rescate dirigieron parte de sus esfuerzos hacia el sector de Las Cascadas, identificado como el último punto por donde habría pasado la familia antes de extraviarse. La comunicación telefónica con los afectados permitió obtener referencias sobre el lugar donde se encontraban. Con esa información, los rescatistas pudieron orientar la búsqueda hasta llegar a la aldea El Rosario, donde finalmente encontraron a los tres integrantes de la familia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos, ninguno necesitó atención médica por complicaciones de salud al momento de ser localizado, a pesar de las bajas temperaturas que pudieron soportar durante las horas que permanecieron extraviados.

Medidas de seguridad para recorrer La Tigra

El incidente recuerda la importancia de prepararse antes de realizar caminatas en el Parque Nacional La Tigra, especialmente en áreas boscosas donde resulta fácil perder la orientación. Para reducir los riesgos, se recomienda utilizar únicamente senderos señalizados y permanecer junto al grupo durante todo el recorrido. También es conveniente llevar agua, alimentos, ropa apropiada para el frío y un teléfono celular con suficiente carga.