El Salvador inicia campaña electoral a 4 meses de elecciones y sin candidatos inscritos

San Salvador, El Salvador. El Salvador inicia este martes la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de febrero de 2027, en las que el presidente Nayib Bukele buscará un tercer mandato consecutivo, a cuatro meses de los comicios y sin que ninguno de los aspirantes haya formalizado aún su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Entre los aspirantes oficializados ya por sus partidos se encuentra Bukele, por el gobernante Nuevas Ideas (NI), la exdiputada Maytee Iraheta por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el médico Rafael Aguirre por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda). Bukele, que se presenta tras una reforma a la Constitución aprobada en 2025, parte como favorito y de ganar presidiría el país por un tercer período consecutivo. Los dos aspirantes de la oposición tienen pocas o nulas opciones de ganar.

De acuerdo con informaciones de medios locales, también estarían en la contienda, con formaciones con menos arraigo en el país, el general en retiro Alirio García Flamenco por el Partido de Concertación Nacional (PCN, centroderecha) y Orlando Delcid del partido Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS).

Aspirantes, sin inscribirse aún ante el TSE

De acuerdo a la Constitución y el Código Electoral, la propaganda electoral "sólo se permitirá cuatro meses antes de la fecha establecida para la elección de presidente y vicepresidente", que en este caso ha sido programada para el próximo 28 de febrero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La campaña electoral, que incluye a los aspirantes a la Vicepresidencia, queda vigente aún cuando ninguno de los políticos se ha inscrito formalmente como candidatos a la Presidencia ante el Tribunal Electoral, cuyo período comenzó el pasado 1 de octubre y finaliza el próximo 19 de noviembre. El artículo 143 del Código Electoral establece que los candidatos a la Presidencia y la Vicepresidencia deben presentar personalmente sus solicitudes. Rafael Aguirre compartió a EFE que, junto con su equipo de campaña, están definiendo el día para presentarse ante el TSE. De los demás candidatos, incluido el presidente Bukele, se desconoce el día en que se presentarán.

Bukele por un tercer período

El presidente Bukele, que ya tiene dos períodos consecutivos en el cargo y fue habilitado para optar a un tercero por una polémica reforma constitucional, parte como favorito en las elecciones del próximo año, en las que también se espera que su partido Nuevas Ideas mantenga su dominio en la Asamblea Legislativa, actualmente con solamente tres representantes de la oposición.