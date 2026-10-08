EEUU acusa a Nicolás Maduro y Cilia Flores de conspiración para cometer torturas

Nueva York, Estados Unidos. La Justicia de Estados Unidos acusó este jueves al depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, de conspiración para cometer torturas.

“Para socavar la democracia venezolana y afianzarse en el poder, estos líderes dirigieron un sistema de represión que se basaba en la violencia contra la oposición política, las detenciones arbitrarias y la tortura de los detenidos, incluidos ciudadanos de Estados Unidos”, se lee en la nueva imputación.

El documento añadió que esa tortura “incluía descargas eléctricas, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos, celdas de castigo y tortura psicológica, como amenazas de dañar y matar a las familias de las víctimas, incluidos niños”.

Maduro y Flores están detenidos desde enero en una cárcel de Nueva York, luego de ser capturados en un operativo militar estadounidense en Caracas. El nuevo cargo se suma a otros de conspiración para cometer narcoterrorismo e importar cocaína.