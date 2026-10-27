Administración Trump podrá impedir que jueces de inmigración cierren casos de deportación

Washinton, Estados Unidos. El Tribunal Supremo falló este martes a favor de no restablecer la normativa que permitía a los jueces de inmigración suspender algunos procedimientos de deportación. Con esta decisión, emitida en una breve opinión sin firmar, los magistrados fallaron a favor de la Administración del presidente Donald Trump que se oponía a mantener esta práctica que se instauró durante el gobierno del presidente Joe Biden.

Cuando Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025 anunció que ya no defendería esta política migratoria de la era Biden que permitía cerrar expedientes para reducir cargas de trabajo en cortes de inmigración y Texas impugnó después la norma ante un tribunal federal de ese estado. Tres ciudades con una gran población migrante —Baltimore, en Maryland, Columbus, en Ohio, y New Haven, en Connecticut— y un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes intentaron presentaron una demanda para mantener la decisión de Biden. Los tribunales rechazaron estas solicitudes, lo que hizo que el asunto llegara al Supremo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse