  1. Inicio
  2. · Mundo

Administración Trump podrá impedir que jueces de inmigración cierren casos de deportación

Cuando Trump volvió a la Casa Blanca anunció que ya no defendería esta política migratoria de la era Biden que permitía cerrar expedientes para reducir cargas de trabajo en cortes de inmigración

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 11:55 -
  • Agencia EFE
Administración Trump podrá impedir que jueces de inmigración cierren casos de deportación

Washinton, Estados Unidos. El Tribunal Supremo falló este martes a favor de no restablecer la normativa que permitía a los jueces de inmigración suspender algunos procedimientos de deportación.

Con esta decisión, emitida en una breve opinión sin firmar, los magistrados fallaron a favor de la Administración del presidente Donald Trump que se oponía a mantener esta práctica que se instauró durante el gobierno del presidente Joe Biden.

Trump asegura que aceptará el resultado de las elecciones legislativas si “son limpias”

Cuando Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025 anunció que ya no defendería esta política migratoria de la era Biden que permitía cerrar expedientes para reducir cargas de trabajo en cortes de inmigración y Texas impugnó después la norma ante un tribunal federal de ese estado.

Tres ciudades con una gran población migrante —Baltimore, en Maryland, Columbus, en Ohio, y New Haven, en Connecticut— y un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes intentaron presentaron una demanda para mantener la decisión de Biden.

Los tribunales rechazaron estas solicitudes, lo que hizo que el asunto llegara al Supremo.

Inmigrante muere bajo custodia de ICE en un centro de detención de Georgia

El cierre administrativo de los procesos de deportación se ha llevado a cabo a lo largo de décadas y, según las estadísticas gubernamentales, se les ha concedido a unos 360.000 migrantes desde 1990.

Desde organizaciones de defensa de derechos humanos sostienen que esta medida que ahora podrá impedirse protegía a algunos inmigrantes y evitaba deportaciones.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias