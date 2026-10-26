Inmigrante muere bajo custodia de ICE en un centro de detención de Georgia

Georgia, Estados Unidos. Un hombre salvadoreño de 48 años falleció mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en un centro de procesamiento migratorio ubicado en Folkston, Georgia.

La víctima fue identificada como Luis Sandoval, quien murió el 23 de octubre de 2026 en las instalaciones del Centro de Procesamiento D. Ray. Según el reporte oficial, el personal del recinto lo encontró durante la madrugada en una situación que requirió atención médica de emergencia.

ICE detalló que el hallazgo ocurrió aproximadamente a la 1:46 a. m., cuando los empleados encontraron al salvadoreño con una ligadura alrededor del cuello.