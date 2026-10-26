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Inmigrante muere bajo custodia de ICE en un centro de detención de Georgia

Luis Sandoval, un migrante salvadoreño de 48 años, perdió la vida mientras permanecía detenido por el ICE en Georgia, donde esperaba audiencia relacionada con el proceso de deportación

Inmigrante muere bajo custodia de ICE en un centro de detención de Georgia

La víctima fue identificada como Luis Sandoval, de 48 años de edad.

 Foto: EFE

Georgia, Estados Unidos. Un hombre salvadoreño de 48 años falleció mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en un centro de procesamiento migratorio ubicado en Folkston, Georgia.

La víctima fue identificada como Luis Sandoval, quien murió el 23 de octubre de 2026 en las instalaciones del Centro de Procesamiento D. Ray. Según el reporte oficial, el personal del recinto lo encontró durante la madrugada en una situación que requirió atención médica de emergencia.

ICE detalló que el hallazgo ocurrió aproximadamente a la 1:46 a. m., cuando los empleados encontraron al salvadoreño con una ligadura alrededor del cuello.

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El personal inició las maniobras de reanimación y posteriormente, llegaron los equipos de emergencia del condado de Charlton para continuar con la asistencia médica.

Pese a los esfuerzos del personal del centro y de los servicios de emergencia, Sandoval fue declarado muerto a las 2:28 a. m., de acuerdo con la información divulgada por las autoridades migratorias estadounidenses.

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El salvadoreño permanecía en el centro de detención desde el 8 de octubre, luego de haber sido arrestado el día 2 de ese mes en Newark. Al momento de su muerte, estaba a la espera de su primera audiencia relacionada con el proceso de deportación.

En el comunicado, ICE también señaló que Sandoval tenía antecedentes penales por delitos que incluyen agresión agravada, amenazas terroristas, recepción de bienes robados y robo mediante apropiación ilícita.

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Redacción La Prensa
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