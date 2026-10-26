Hombres armados asesinan a un paciente dentro de un hospital

Bogotá, Colombia. Hombres armados asesinaron este lunes a un paciente dentro de un hospital del municipio de Suárez, en el departamento colombiano del Cauca, minutos después de que otros interceptaran una ambulancia que lo trasladaba para una remisión médica.

La víctima se encontró en el centro de asistencia cuando los atacantes ingresaron, alrededor de las 11:10 hora local (16:10 GMT), y le dispararon hasta causarle la muerte, según un comunicado de la Alcaldía de esa localidad del suroeste colombiano.

La Administración municipal rechazó el homicidio y exigió respeto por la misión médica, al señalar que los hospitales, las ambulancias y el personal sanitario deben estar protegidos frente a hechos de violencia.