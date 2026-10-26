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Hombres armados asesinan a un paciente dentro de un hospital

La víctima se encontraba en el centro de asistencia cuando los atacantes ingresaron y le dispararon hasta causarle la muerte

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 17:25 -
  • Agencia EFE
Hombres armados asesinan a un paciente dentro de un hospital

Militares trabajan en la zona de un asesinato en el Catatumbo (Colombia), en una fotografía de archivo.

Foto: EFE

Bogotá, Colombia. Hombres armados asesinaron este lunes a un paciente dentro de un hospital del municipio de Suárez, en el departamento colombiano del Cauca, minutos después de que otros interceptaran una ambulancia que lo trasladaba para una remisión médica.

La víctima se encontró en el centro de asistencia cuando los atacantes ingresaron, alrededor de las 11:10 hora local (16:10 GMT), y le dispararon hasta causarle la muerte, según un comunicado de la Alcaldía de esa localidad del suroeste colombiano.

La Administración municipal rechazó el homicidio y exigió respeto por la misión médica, al señalar que los hospitales, las ambulancias y el personal sanitario deben estar protegidos frente a hechos de violencia.

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"Ninguna circunstancia justifica convertir un hospital en escenario de violencia", señaló el comunicado, en el que también se pidió el cese de las acciones que pongan en riesgo a pacientes y trabajadores de la salud.

La Alcaldía no atribuyó el ataque a ningún grupo armado ni informó sobre posibles capturas relacionadas con el caso.

El departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, es uno de los territorios más afectados por los conflictos armados que tienen lugar en el país.

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En esa región hacen presencia distintas organizaciones ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) , disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, y carteles del narcotráfico. Todas ellas se disputan el control territorial y de las economías ilícitas.

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Agencia EFE
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