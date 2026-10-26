Flores, catrinas y cruces: adornan la tumba de El Mencho por el Día de Muertos

Jalisco, México. La tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", fue decorada con llamativos arreglos florales, cruces cubiertas de flores y catrinas monumentales con motivo del Día de Muertos en México. Las imágenes de la ornamentación, difundidas por una floristería en redes sociales, despertaron controversia por los homenajes al fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El sepulcro, ubicado en el panteón Jardín Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, destaca por la combinación de flores rojas y naranjas, figuras decorativas de gran tamaño y otros elementos asociados con las tradiciones mexicanas.

Entre los adornos sobresalen las cruces cubiertas de flores, las catrinas monumentales y las figuras de San Judas Tadeo. También se colocaron representaciones de un perro y un gallo, este último relacionado con el apodo "El Señor de los Gallos", con el que era conocido Oseguera Cervantes.

Las fotografías y los videos fueron compartidos por la cuenta de TikTok Alex’s Florerías, un negocio con sede en Guadalajara. En sus publicaciones, la empresa presentó el trabajo como una muestra de "arte floral", sin identificar directamente a las personas cuyos sepulcros aparecen en las imágenes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Decoración que desata críticas

La ornamentación de la tumba generó reacciones divididas en las redes sociales. Mientras las imágenes llamaron la atención por la magnitud de los arreglos, otros usuarios cuestionaron que se rindan homenajes a quien encabezó una de las organizaciones criminales más peligrosas de México.

La decoración también alcanzó la tumba de Hugo César Macías Ureña, alias "El Tuli", identificado como operador del CJNG y cercano a Oseguera Cervantes. Su sepulcro recibió arreglos florales en el marco de las mismas fechas conmemorativas. Oseguera Cervantes fue abatido el pasado 22 de febrero durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, mientras que Macías Ureña murió ese mismo día en El Grullo, en medio de las operaciones de las fuerzas federales.