La tumba de “El Mencho” impacta a un día del aniversario de su muerte

“El Mencho” vuelve a convertirse en tema de conversación a un día del aniversario de su fallecimiento.
La tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, ha sorprendido por su llamativa decoración a un día del aniversario de su muerte, con enormes calaveras, cruces florales y cientos de flores de cempasúchil que fueron colocadas con motivo de su aniversario luctuoso.
Los adornos fueron instalados en el cementerio Recinto de la Paz, ubicado en Zapopan, Jalisco, donde descansan los restos del antiguo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las imágenes de la ofrenda comenzaron a circular en redes sociales, despertando la curiosidad de numerosos usuarios por las dimensiones y los detalles del montaje.
De acuerdo con el medio mexicano La-Lista, familiares y personas cercanas a Oseguera Cervantes contrataron nuevamente los servicios de una florería para preparar la decoración, una práctica que ya se había realizado en ocasiones anteriores. El negocio Di Aroma compartió fotografías y videos del resultado a través de sus plataformas digitales.
Entre los elementos que más llaman la atención destaca una enorme calavera de medio cuerpo con sombrero, ubicada detrás de la cripta, acompañada por dos grandes cruces blancas cubiertas de flores de cempasúchil.
Alrededor de la lápida también se colocaron pétalos naranjas, calabazas y figuras de calaveras vestidas con trajes de manta y sombreros, representando a campesinos que recolectan flores.
Otro de los detalles sobresalientes es la figura de un gallo elaborado en tonos negros y naranjas, en alusión al apodo de “El Señor de los Gallos”, con el que también era conocido el exlíder criminal. La composición incluye además la figura de un felino en el centro de los arreglos.
La decoración ha convertido la sepultura en un punto que atrae las miradas de quienes visitan el camposanto, donde algunos visitantes se detienen para observarla y tomar fotografías.
Nemesio Oseguera Cervantes murió el 22 de febrero de 2026 durante un operativo de fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco. La nueva ofrenda floral vuelve a colocar su tumba en el centro de la atención pública, esta vez por el despliegue de figuras y flores relacionado con una de las tradiciones más representativas de México.