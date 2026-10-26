Gobierno prevé resolver pagos pendientes a médicos en dos semanas

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Honduras prevé avanzar durante esta semana y la siguiente en la resolución de los pagos pendientes a los médicos, luego del acuerdo alcanzado con el Colegio Médico de Honduras (CMH), informó Luis Castro, secretario privado de la Presidencia. Castro explicó que las negociaciones quedaron definidas durante el fin de semana, después de las reuniones iniciadas el pasado viernes entre representantes del Gobierno y del gremio médico. Como parte del acuerdo, ambas partes firmaron un acta de compromiso para agilizar la instalación de una mesa amplia de trabajo. Según el funcionario, este lunes comenzaron a definirse los mecanismos para revisar los expedientes de los profesionales de la medicina y determinar cuáles cumplen con los requisitos para recibir sus pagos.

“Hoy a las seis de la tarde vamos a comunicar a toda la población hondureña cuántos casos se revisaron el día de hoy, cómo van estos casos y cuáles ya pasan a pago o qué otros aún están pendientes de uno, dos o tres sustentos para que se pueda realizar su pago”, declaró Castro.

Revisión de expedientes

El secretario privado de la Presidencia señaló que la revisión de los casos requiere verificar la documentación que respalda los servicios prestados por los médicos, debido a que algunos expedientes corresponden a la administración anterior y otros acumulan hasta nueve meses de antigüedad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Castro indicó que las autoridades deben comprobar que cada profesional brindó atención durante el período correspondiente y en el hospital, clínica o centro de salud señalado.

Advirtió que efectuar pagos sin el respaldo documental necesario podría generar problemas legales para la nueva administración. Por ello, explicó que el proceso se desarrolla en coordinación con el Colegio Médico, la Secretaría de Salud y otras instituciones gubernamentales. El funcionario mencionó la participación de Servicio Civil, el Ministerio del Trabajo y otra dependencia cuyo nombre no quedó claro en la transcripción de la entrevista.

Atención médica se restablece

Castro aseguró que, según los reportes recibidos por el Gobierno, las atenciones médicas se estaban brindando nuevamente a nivel nacional tras el entendimiento alcanzado con el gremio. El funcionario agradeció a los médicos por reincorporarse a sus labores y pidió que, en la medida de sus posibilidades, extiendan sus jornadas para contribuir a recuperar las atenciones que quedaron pendientes durante los días de interrupción.

“Yo creería que con esta semana y la siguiente podríamos estar hablando ya del fin del pendiente de los pagos a todos los galenos”, manifestó Castro al referirse a las expectativas del Gobierno sobre la resolución de los expedientes.

Colegio Médico suspende asambleas informativas

Tras el acuerdo con el Gobierno, el Colegio Médico de Honduras emitió un comunicado en el que anunció la suspensión de las asambleas informativas a nivel nacional.