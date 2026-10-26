Interactivo: ¿A qué ayudas para vivienda puede acceder según sus ingresos?

Explore la herramienta orientativa diseñada por LA PRENSA Premium, a partir de información oficial, para consultar a qué tipo de ayuda podría aplicar cada hogar

Interactivo: ¿A qué ayudas para vivienda puede acceder según sus ingresos?

LA PRENSA Premium habilitó una herramienta interactiva para consultar el tipo de ayuda para vivienda al cual puede acceder.

 Ilustración: Generada con IA / ChatGPT
Tegucigalpa, Honduras.

La entrada en vigencia de la nueva Política Nacional de Vivienda abrió un abanico de posibilidades para que los hondureños adquieran una casa mediante ayudas económicas directas del Gobierno. La prioridad está en los hogares más vulnerables y aquellos con ingresos bajos o medios bajos.

La Secretaría de Vivienda habilitó una serie de incentivos, como bonos directos para apoyar el pago de la prima y subsidios para reducir la cuota del préstamo, sujetos a una lista de condiciones y requisitos para acceder a estos beneficios.

En ese sentido, a partir de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo PCM-018-2026 y de una entrevista con Francis Argeñal, secretaria de Vivienda, LA PRENSA Premium diseñó una herramienta orientativa que permite consultar a qué tipo de ayuda podría acceder cada hogar según sus ingresos.

Es importante aclarar que los resultados no tienen carácter vinculante ni oficial, ya que la aprobación de cada solicitud depende exclusivamente de la institución competente.

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Redacción web
Haydi Carrasco

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Eduardo Domínguez
Eduardo Domínguez
denis.dominguez@elheraldo.hn

Editor de LA PRENSA Premium y El Heraldo Plus. Con más de 12 años de experiencia periodística. Licenciado en Periodismo por la UNAH y máster en Investigación y Datos por la URJC (España).

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