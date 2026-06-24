Francis Argeñal: "Familias con medio salario se otorgará bono del 100% de vivienda"

La secretaria de Vivienda, Francis Argeñal, aseguró que financiarán el 100% de las casas para las familias en extrema pobreza que tengan el terreno, pero también habló de facilidades para vivienda social o media

Francis Argeñal: Familias con medio salario se otorgará bono del 100% de vivienda

La secretaria de Vivienda, Francis Argeñal, dijo que lo más importante es garantizar que hayan fondos para préstamos para adquisición de casas.

Foto: Marvin Salgado
  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 16:32 /
  • Haydi Carrasco
Tegucigalpa, Honduras

Alarmante. Con esa palabra Francis Argeñal, titular de la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (Seviah), describió la situación del acceso a una casa digna en Honduras.

En diálogo con LA PRENSA Premium la funcionaria lamentó que, aunque se trata de un derecho fundamental y constitucional, son pocos los que pueden tener su propia vivienda por múltiples razones, incluyendo las trabas bancarias para acceso al crédito.

Adelantó, que están buscando la forma de empezar a aplicar la vivienda social vertical para que las personas adquieran una casa en las áreas urbanas, mientras que quienes están por debajo del ingreso mínimo podrán optar a un bono de vivienda. Estas fueron sus declaraciones.

¿Cómo ve la situación de la vivienda en Honduras?
La situación en materia de vivienda en nuestro país es alarmante actualmente. Producto de diferentes factores. Los índices actualmente de déficit tanto cualitativo como cuantitativo superan los 1,600,000 unidades habitacionales, déficit que se vuelve descomunal y evidentemente; también es imposible que el gobierno por sí solo pueda entrar a reducir ese déficit de manera unilateral.

¿Cuáles son estos programas que ustedes están implementando o que piensan implementar para familias de bajos ingresos?
Diseñando esos productos financieros que nos van a permitir que ese sector que históricamente ha estado castigado hoy por hoy sea una realidad para ellos el poder acceder a un crédito de vivienda. Ese 60% de la población históricamente ha pagado mensualmente una renta, ha estado trabajando para el que le arrenda; hoy por hoy se va a abrir la posibilidad de que a través del cumplimiento de su obligación mensual, con el mecanismo de arrendamiento con opción a compra, ellos puedan generar un score que les va a permitir aplicar para comprar una vivienda.

¿Esto también abarca a este sector informal que gana menos del salario mínimo?
Nosotros tenemos otro programa de atención que es el que el gobierno subsidia el 100% de su vivienda orientada pues a estas familias que están en este margen de medio salario mínimo hacia abajo a nivel de ingresos familiares. O sea, esposo, esposa y aquí el gobierno sí otorga un bono, no es un subsidio, otorga el bono del 100% de la construcción de su vivienda.

¿Cómo estarán segmentados los programas de vivienda?
Vivienda subsidiada, es como la base. Los que menos tienen, el gobierno los atiende al 100%. Luego está vivienda social. ¿Qué dice nuestra ley en materia de vivienda social? ¿Quiénes son vivienda social? Aquellas familias, de acuerdo a lo que manda nuestra ley, aquellas familias que en la sumatoria de ingresos familiares no superan los cuatro salarios mínimos, que tienen un poco más de facilidad de acceder a un crédito en sistema tradicional, sistema financiero tradicional. Esa es vivienda social, segundo segmento. Tercer tercer segmento, vivienda media: aquellos que más ganan que el énfasis en la atención es menor que vivienda social porque el mandato de la ley es, ojo, atiéndame en demasía a vivienda social.

¿A cuántas familias se piensan beneficiar con los bonos?
La cantidad de familias que se pueden ayudar eso obedece obviamente al presupuesto asignado que pueda llegar a tener la secretaría. También ese es un tema importante.

¿Se ha pensado en reducir las tasas para vivienda social y media?
Claro, el beneficio es un doble beneficio, por un lado el subsidio, por el otro lado el subsidio como mecanismo de apalancamiento de créditos y por el otro lado tasas preferenciales.

¿También se piensa regular las tasas con los bancos?
Vamos a tener tasas preferenciales, por supuesto. Y aunado a la tasa de preferencial, la Secretaría de Vivienda apalancará esos créditos a través del subsidio... Aquí lo que queremos es garantizar al pueblo hondureño que en el 2027, en el 2028, en el 2030 y en el 2040 van a tener garantizados recursos para acceso a crédito de vivienda.

¿Y para los jóvenes también se garantizará acceso a vivienda?
A los jóvenes que nos leen a través de ese reportaje decirles que a través de la implementación del programa de arrendamiento con opción a compra va a ser mucho más fácil. Este es un mecanismo interesantísimo para ese sector, que nos va a poder garantizar, bueno, de hecho estamos trabajando en este momento un programa bajo este mismo mecanismo de arrendamiento con opción a compra que se llama “Mi primera casa”. Entonces, decirles que estos van a ser los mejores años en materia de vivienda y que van a poder materializar ese ese sueño de poderse convertir a temprana edad en dueños de su propia vivienda.

¿Cómo evitar que la familia se sobre endeuden para obtener una vivienda?
Bueno, a través de la implementación de esto, no solo es la creación, sino que nosotros podamos garantizar de que todo esto que nosotros estamos haciendo realmente llegue donde tiene que llegar.

¿Qué nuevos proyectos de vivienda se tienen para este año?
A través de la secretaría estamos implementando una ventanilla única que va a rectorar el comité interinstitucional facilitador de trámites como un mecanismo para poderle apoyar a los desarrolladores en correr de manera ágil la certificación de sus proyectos habitacionales, previo a poderles extender su certificación en las diferentes secretarías.

¿Y cómo se enterará la gente de cuáles son estos proyectos?
Vamos a tener un innovador sistema, el sistema de información sectorial, que al final este va a ser como un marketplace de vivienda donde la población va a poder decidir, va a entrar, va a poder ver las diferentes opciones que va a tener a disposición de acuerdo al nivel de ingreso que tiene. Ahí la gente va a poder ver a qué casa puede aplicar.

¿Esto sería a nivel nacional o solo para viviendas en la ciudad, porque la gente más bien busca casas afuera?
Y a veces es muy difícil porque aquí en la ciudad encontrar una casa barata es algo prácticamente imposible. La encuentra más barata fuera de la ciudad. Pero eso es lo que queremos evitar... Hemos generado tanta exclusión urbana que la ciudad ha crecido hacia afuera y han encarecido el costo de la tierra adentro, comprar un terreno dentro de Tegucigalpa es prácticamente imposible. Entonces, ¿a qué le estamos apostando? A potenciar, impulsar vivienda multifamiliar. Por eso es que los beneficios de las familias que se inclinen por la vivienda multifamiliar son mayores.

¿A qué se refiere con vivienda vertical social?
¿Cómo puede creer usted que en los últimos 5 años en este país esas torres lujosísimas se venden como pan caliente. A la gente le encanta y son carísimas, pero a la gente le encanta. Pero si eso lo tenemos para vivir en vivienda media, por qué no lo podemos implementar para vivienda social.

¿De cuánto sería el costo de la vivienda social vertical?
Como el segmento es vivienda social y el techo de vivienda social en este momento para este año es 1,400,000 lempiras. Entonces, las unidades habitacionales no podrán exceder este monto. Podrán ser menores, pero no mayor a esto para que no salgan del segmento de vivienda social. Estamos trabajando actualmente en los manuales... Entonces, los equipos técnicos están trabajando para diseñar la normativa que vamos a implementar para vivienda vertical en el segmento social... Entonces, hoy con este mecanismo de vivienda vertical vamos a poderle garantizar a las familias el poder vivir en las áreas urbanas y contar con todos los beneficios que implican vivir en la urbe y con mayores incentivos a la hora de acceder a su crédito, porque los incentivos son mayores.

¿A dónde se realizarían nuevos proyectos de vivienda social y media?
La oferta constructiva está del otro lado, está del lado de los desarrolladores. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros coayudamos esfuerzos para poder generar un clima atractivo para los desarrolladores. Nosotros lo que hacemos es crear estos incentivos que le puedan garantizar al desarrollador que realmente va a tener demanda en sus proyectos habitacionales.

¿Qué opinión tiene de quienes dicen que la vivienda en Honduras está muy cara?
Bueno, fíjese que eso ha sido justamente por la falta de rectoría, por la carencia de una política nacional de vivienda derivado específicamente en ello. Por eso es que le comentaba que nosotros desde esta secretaría lo que hacemos a la hora de poder certificar los proyectos de vivienda social es que se ajusten a nuestros requerimientos.

¿Cómo garantizar que las viviendas que los desarrolladores hacen son de calidad?
Todo proyecto habitacional, todo desarrollador que quiera colocar los beneficios que el gobierno está poniendo o que va a poner a disposición de la ciudadanía, llámese subsidios, en este caso puntual, hablando en materia de subsidios y bonos, está en la obligación de certificar sus proyectos con nosotros. Si no está su proyecto certificado con nosotros no puede colocar beneficios.

¿Cómo garantizar que las personas que quieran aplicar a un proyecto de vivienda no caigan en estafas?
A la población que abra bien los ojos todos aquellos proyectos que le que le anuncien que tienen todos este tipo de beneficios, están certificados con nosotros, pueden perfectamente abocarse a la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos, no solo se certifica el proyecto, sino que también se certifica el desarrollador y en ese sentido también le pedimos que toda la canalización se haga a través de las instituciones financieras para evitar pues poder ser estafado.

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