Francis Argeñal: "Familias con medio salario se otorgará bono del 100% de vivienda"

Alarmante. Con esa palabra <b>Francis Argeñal</b>, titular de la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (Seviah), describió la situación del acceso a una casa digna en Honduras.En diálogo con LA PRENSA Premium la funcionaria lamentó que, aunque se trata de un derecho fundamental y constitucional, son pocos los que pueden tener su propia vivienda por múltiples razones, incluyendo las trabas bancarias para acceso al crédito.Adelantó, que están buscando la forma de empezar a aplicar la vivienda social vertical para que las personas adquieran una casa en las áreas urbanas, mientras que quienes están por debajo del ingreso mínimo podrán optar a un bono de vivienda. Estas fueron sus declaraciones.