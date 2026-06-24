Francis Argeñal: "Familias con medio salario se otorgará bono del 100% de vivienda"

Tegucigalpa, Honduras

Adelantó, que están buscando la forma de empezar a aplicar la vivienda social vertical para que las personas adquieran una casa en las áreas urbanas, mientras que quienes están por debajo del ingreso mínimo podrán optar a un bono de vivienda. Estas fueron sus declaraciones.

En diálogo con LA PRENSA Premium la funcionaria lamentó que, aunque se trata de un derecho fundamental y constitucional, son pocos los que pueden tener su propia vivienda por múltiples razones, incluyendo las trabas bancarias para acceso al crédito.

¿Cómo ve la situación de la vivienda en Honduras?

La situación en materia de vivienda en nuestro país es alarmante actualmente. Producto de diferentes factores. Los índices actualmente de déficit tanto cualitativo como cuantitativo superan los 1,600,000 unidades habitacionales, déficit que se vuelve descomunal y evidentemente; también es imposible que el gobierno por sí solo pueda entrar a reducir ese déficit de manera unilateral.

¿Cuáles son estos programas que ustedes están implementando o que piensan implementar para familias de bajos ingresos?

Diseñando esos productos financieros que nos van a permitir que ese sector que históricamente ha estado castigado hoy por hoy sea una realidad para ellos el poder acceder a un crédito de vivienda. Ese 60% de la población históricamente ha pagado mensualmente una renta, ha estado trabajando para el que le arrenda; hoy por hoy se va a abrir la posibilidad de que a través del cumplimiento de su obligación mensual, con el mecanismo de arrendamiento con opción a compra, ellos puedan generar un score que les va a permitir aplicar para comprar una vivienda.

¿Esto también abarca a este sector informal que gana menos del salario mínimo?

Nosotros tenemos otro programa de atención que es el que el gobierno subsidia el 100% de su vivienda orientada pues a estas familias que están en este margen de medio salario mínimo hacia abajo a nivel de ingresos familiares. O sea, esposo, esposa y aquí el gobierno sí otorga un bono, no es un subsidio, otorga el bono del 100% de la construcción de su vivienda.

¿Cómo estarán segmentados los programas de vivienda?

Vivienda subsidiada, es como la base. Los que menos tienen, el gobierno los atiende al 100%. Luego está vivienda social. ¿Qué dice nuestra ley en materia de vivienda social? ¿Quiénes son vivienda social? Aquellas familias, de acuerdo a lo que manda nuestra ley, aquellas familias que en la sumatoria de ingresos familiares no superan los cuatro salarios mínimos, que tienen un poco más de facilidad de acceder a un crédito en sistema tradicional, sistema financiero tradicional. Esa es vivienda social, segundo segmento. Tercer tercer segmento, vivienda media: aquellos que más ganan que el énfasis en la atención es menor que vivienda social porque el mandato de la ley es, ojo, atiéndame en demasía a vivienda social.

¿A cuántas familias se piensan beneficiar con los bonos?

La cantidad de familias que se pueden ayudar eso obedece obviamente al presupuesto asignado que pueda llegar a tener la secretaría. También ese es un tema importante.

¿Se ha pensado en reducir las tasas para vivienda social y media?

Claro, el beneficio es un doble beneficio, por un lado el subsidio, por el otro lado el subsidio como mecanismo de apalancamiento de créditos y por el otro lado tasas preferenciales.

¿También se piensa regular las tasas con los bancos?

Vamos a tener tasas preferenciales, por supuesto. Y aunado a la tasa de preferencial, la Secretaría de Vivienda apalancará esos créditos a través del subsidio... Aquí lo que queremos es garantizar al pueblo hondureño que en el 2027, en el 2028, en el 2030 y en el 2040 van a tener garantizados recursos para acceso a crédito de vivienda.

¿Y para los jóvenes también se garantizará acceso a vivienda?

A los jóvenes que nos leen a través de ese reportaje decirles que a través de la implementación del programa de arrendamiento con opción a compra va a ser mucho más fácil. Este es un mecanismo interesantísimo para ese sector, que nos va a poder garantizar, bueno, de hecho estamos trabajando en este momento un programa bajo este mismo mecanismo de arrendamiento con opción a compra que se llama “Mi primera casa”. Entonces, decirles que estos van a ser los mejores años en materia de vivienda y que van a poder materializar ese ese sueño de poderse convertir a temprana edad en dueños de su propia vivienda.

¿Cómo evitar que la familia se sobre endeuden para obtener una vivienda?

Bueno, a través de la implementación de esto, no solo es la creación, sino que nosotros podamos garantizar de que todo esto que nosotros estamos haciendo realmente llegue donde tiene que llegar.



¿Qué nuevos proyectos de vivienda se tienen para este año?

A través de la secretaría estamos implementando una ventanilla única que va a rectorar el comité interinstitucional facilitador de trámites como un mecanismo para poderle apoyar a los desarrolladores en correr de manera ágil la certificación de sus proyectos habitacionales, previo a poderles extender su certificación en las diferentes secretarías.

¿Y cómo se enterará la gente de cuáles son estos proyectos?

Vamos a tener un innovador sistema, el sistema de información sectorial, que al final este va a ser como un marketplace de vivienda donde la población va a poder decidir, va a entrar, va a poder ver las diferentes opciones que va a tener a disposición de acuerdo al nivel de ingreso que tiene. Ahí la gente va a poder ver a qué casa puede aplicar.