Estado podría pagar L94 millones por avioneta destruida bajo custodia militar

El caso de la avioneta antecede a los registros analizados por LA PRENSA Premium, pero representa una de las situaciones más graves, porque el 6 de junio de 2012, mientras estaba bajo custodia de la FAH, la aeronave sufrió un accidente cuando sobrevolaba las cercanías del aeropuerto Golosón, en La Ceiba, y cayó en una plantación de piña. El piloto resultó lesionado y la aeronave sufrió severos daños.Luego fue llevada a la Base Aérea Héctor Caraccioli, donde ha permanecido sufriendo un deterioro progresivo y la desaparición de piezas clave.Una inspección realizada el 31 de enero de 2013 por agentes de la DLCN documentó <b>el deterioro crítico de la avioneta </b>y constató que le faltaban el motor, las llantas del tren de aterrizaje y el ala izquierda. Además, presentaba el vidrio frontal roto y daños estructurales en la parte trasera.La demanda presentada ante el Juzgado de lo Civil sostiene que la destrucción material, mecánica y estructural fue producto de la negligencia y el uso indebido por parte de la FAH, encargada de su custodia.