Familia pide ayuda para salvar a hondureño tras sufrir graves quemaduras en un incendio

San Pedro Sula, Honduras

Una familia hondureña atraviesa momentos de angustia y apela a la solidaridad para ayudar a Juan Antonio Rivera Suazo, quien permanece hospitalizado en México después de sufrir graves quemaduras durante un incendio ocurrido en el apartamento donde residía. De acuerdo con sus familiares, el hombre resultó con quemaduras de segundo y tercer grado y actualmente requiere atención médica especializada para tratar las lesiones y las complicaciones derivadas del incidente.

La situación se ha complicado debido a que Juan Antonio permanece hospitalizado y necesita continuar con diversos tratamientos médicos, cuyos costos representan una carga económica considerable para su familia. Según la información compartida por sus allegados, los médicos también han recomendado otros procedimientos para atender su estado de salud, por lo que sus familiares buscan reunir fondos que permitan cubrir los gastos de hospitalización y tratamiento.

Un llamado a la solidaridad