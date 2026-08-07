Familia pide ayuda para salvar a hondureño tras sufrir graves quemaduras en un incendio

Una familia hondureña atraviesa momentos de angustia y apela a la solidaridad para ayudar a Juan Antonio Rivera Suazo, quien permanece hospitalizado en México después de sufrir graves quemaduras durante un incendio ocurrido en el apartamento donde residía.
De acuerdo con sus familiares, el hombre resultó con quemaduras de segundo y tercer grado y actualmente requiere atención médica especializada para tratar las lesiones y las complicaciones derivadas del incidente.
La situación se ha complicado debido a que Juan Antonio permanece hospitalizado y necesita continuar con diversos tratamientos médicos, cuyos costos representan una carga económica considerable para su familia.
Según la información compartida por sus allegados, los médicos también han recomendado otros procedimientos para atender su estado de salud, por lo que sus familiares buscan reunir fondos que permitan cubrir los gastos de hospitalización y tratamiento.
Un llamado a la solidaridad
Ante la difícil situación, sus familiares recurrieron a las redes sociales para solicitar ayuda económica a personas que puedan contribuir con los gastos médicos.
“Cualquier ayuda, por muy pequeña que sea, nos será de gran ayuda”, señalaron sus allegados, quienes mantienen la esperanza de que Juan Antonio pueda superar las complicaciones y continuar con su recuperación.
En la información difundida por la familia también se solicita a la población acompañarlo con oraciones mientras permanece hospitalizado en México.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con sus familiares mediante el número +504 9536-0878 y si desea aportar puede hacerlo a la cuenta bancaria de Banco Atlántida 6200067632.