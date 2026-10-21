Es falso el bono de hasta L 10,000 de Sedesol: publicación usa sitio web fraudulento

San Pedro Sula, Honduras

Circula en grupos de Telegram una imagen que adjunta un enlace a un sitio web en el que se anuncia un supuesto apoyo económico de hasta 10,000 lempiras del Programa de Becas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Honduras. Sin embargo, es falso que la institución esté ofreciendo ese beneficio mediante el enlace difundido. El portavoz de la institución, Moisés Izaguirre, negó a LA PRENSA Verifica que esa entidad gubernamental esté brindando el supuesto apoyo económico. Además, el enlace incluido en el mensaje dirige a una página que solicita datos personales y posteriormente pide un código de celular para realizar el robo de información de cuentas, según constató LA PRENSA Verifica. “APOYO ECONÓMICO PARA HONDUREÑOS DEL PROGRAMA SEDESOL RECIBÍ HASTA L 10,000”, dice la imagen compartida en múltiples grupos de Telegram.

La suplantación de instituciones públicas mediante supuestos bonos económicos es una modalidad de fraude que busca generar confianza en las personas mediante el uso de nombres, logotipos y mensajes que aparentan ser oficiales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estos mensajes suelen ofrecer una ayuda económica atractiva y pedir a las personas que completen formularios o compartan información para acceder al supuesto beneficio. Por ello, es importante comprobar cualquier anuncio en los canales oficiales de la institución antes de ingresar datos personales.

Falso bono

LA PRENSA Verifica realizó búsquedas en Google con las palabras clave “Sedesol + apoyo económico + 10,000 lempiras”; no obstante, no se encontraron resultados que respaldaran la existencia del supuesto beneficio. Tampoco se localizaron publicaciones oficiales que confirmaran que la institución estuviera entregando esa cantidad de dinero mediante el enlace difundido. LA PRENSA Verifica también revisó el sitio web oficial de la Secretaría de Desarrollo Social, disponible en sedesol.gob.hn , así como sus canales de comunicación en Instagram , Facebook y X . En estas plataformas no se localizaron comunicados que anunciaran un apoyo económico de hasta 10,000 lempiras con las condiciones descritas en la imagen. La página oficial de Sedesol presenta información sobre sus programas sociales, entre ellos becas, alimentación escolar y atención a distintos sectores de la población. No obstante, la revisión no encontró información que respaldara el supuesto bono promovido mediante el dominio difundido en Telegram. En comunicación con LA PRENSA Verifica, Moisés Izaguirre, portavoz de la Secretaría de Desarrollo Social, negó que la institución esté brindando el supuesto apoyo económico anunciado en la publicación. “Es falsa esa información”, aclaró Izaguirre. Asimismo, a principios de octubre, Sedesol había desmentido a través de sus redes sociales otro arte en el que se anunciaba un bono de 10,000 lempiras.

Enlace fraudulento

Al ingresar al enlace que acompaña la imagen, sedsol-protmanbecas.com, aparece un formulario que solicita información personal, entre ella el nombre completo y el número de teléfono. Después de introducir el número telefónico, el sitio pide un código que llega por la aplicación de Telegram. Este procedimiento representa una señal de alerta, ya que el código podría ser utilizado para intentar robar la cuenta personal desde otro dispositivo.

Si la persona comparte ese código, un tercero podría obtener acceso a su cuenta y utilizarla para contactar a sus familiares, amistades y otros conocidos. El comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, también advirtió en su cuenta oficial de X sobre este tipo de estafas y señaló que el supuesto beneficio no corresponde a un programa oficial del Gobierno.

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