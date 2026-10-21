Detienen a alcaldesa de Florida por hurto mayor y fraude organizado

Miami, Estados Unidos. La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, una ciudad de mayoría hispana al sur de Orlando (Florida), fue detenida este miércoles acusada de hurto mayor y fraude organizado, informó el fiscal general del estado, James Uthmeier.

Espinosa, de 58 años y con ascendencia puertorriqueña, asumió como alcaldesa en noviembre de 2024.

La alcaldesa ingresó en la cárcel del condado de Osceola, donde el registro de reclusos le atribuye cargos de hurto por un valor de entre 20,000 y 100,000 dólares y de fraude organizado por 50,000 dólares o más, delitos que en Florida pueden acarrear penas de hasta 15 y 30 años de prisión, respectivamente.