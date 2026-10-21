El Gobierno francés plantea suspender las redes sociales para evitar los saqueos

París, Francia. El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, reconoció este miércoles que la suspensión de las redes sociales para impedir que los saqueadores se organicen es una posibilidad, aunque consideró que una eventual suspensión solo se podría llevar a cabo "bajo condiciones muy específicas". "Las redes se han convertido en un problema real. Hay una pista, que me la han dado los alcaldes. Que cuando hay saqueos que se organizan con la ayuda de las redes, se tenga la posibilidad de suspenderlas", declaró Nuñez este miércoles ante el Senado francés . El ministro recordó que hay una decisión del Consejo de Estado (la máxima jurisdicción administrativa en Francia) de 2025 en la que constata que "en principio" se podría aplicar, aunque "bajo condiciones muy específicas, muy estrictas".

Nuñez reconoció que tanto la prohibición de las redes como la interceptación de mensajes encriptados en estas entraña "dificultades técnicas y jurídicas", mientras que la suspensión la ve más plausible. El alto funcionario detalló que las redes sirven para hacer un llamamiento a manifestaciones que derivan en actos de violencia y para que los participantes organicen los saqueos, informando en tiempo real dónde se encuentra la Policía. Nuñez citó específicamente a TikTok y Snapchat . Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La restricción de las redes es una de las posibilidades que se plantea el Gobierno, que ya ha ordenado la instauración de toques de queda parciales en varias de las ciudades más pobladas del país (París, Marsella, Lyon y Niza).