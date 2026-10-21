El Kremlin dice que China ya comenzó preparativos de reunión entre Putin, Trump y Xi

Moscú, Rusia. China ya ha empezado los preparativos para una reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y los líderes de EE.UU., Donald Trump, y de China, Xi Jinping, en noviembre en el marco de la cumbre de la APEC en el gigante asiático, informó hoy el Kremlin.

"Nuestros amigos chinos, anfitriones de la cumbre de la APEC, ya la están preparando. Y si las circunstancias son favorables, sin duda, incluirán esta reunión en el programa de eventos de Shenzhen", donde se celebrará la cumbre el 18 y 19 de noviembre, dijo el asesor del Kremlin para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, en rueda de prensa telefónica.

Ushakov hizo estas declaraciones al término del encuentro entre Putin y el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff, que se celebró en San Petersburgo.