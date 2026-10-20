Suspensión de sanciones contra Rusia muestra enfoque serio de EE UU, según Moscú

Moscú. La suspensión durante 60 días de la aplicación del paquete de sanciones conocido como Ley Graham muestra el enfoque serio de Estados Unidos para la normalización de las relaciones con Rusia, declaró este martes el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

“Esto refleja un enfoque serio para crear las condiciones necesarias para avanzar en este ámbito”, dijo el número dos de la diplomacia rusa en declaraciones recogidas por la agencia Interfax. A la vez, agregó que “la sostenibilidad de esa medida” es un asunto aparte.

Horas más tarde, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, recordó que la Ley Graham es de carácter indefinido. Por ello, agregó, no hay necesidad de admirar la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no aplicarla ahora, siguiendo sus intereses coyunturales. “Vendrá otro presidente, y quién sabe cómo se comportará”, aseguró.

El expresidente ruso y actual subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, elogió, por su parte, la “hombría” de Trump, quien tomó la decisión sobre la suspensión temporal de las sanciones antirrusas “en vísperas de unas elecciones al Congreso extremadamente difíciles para los republicanos”.

No obstante, en opinión de Medvédev, ni el aplazamiento de las sanciones, ni el acuerdo sobre el suministro de diésel ruso a los mercados, autorizado por Trump, son capaces de cambiar las maltrechas relaciones entre Moscú y Washington.

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“Debemos admitir que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos han vuelto a deteriorarse para décadas. Hemos sido, somos y seguiremos siendo adversarios”, escribió Medvédev en redes sociales.