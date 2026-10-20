El Kremlin acepta reanudar negociaciones de desarme nuclear con Trump, pero sin China

Moscú. El Kremlin se mostró de acuerdo hoy con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la urgencia de reanudar las negociaciones de desarme nuclear, pero sin implicar a Pekín, de cara a la posible reunión de los líderes de Rusia, EE.UU. y China.

“Estamos convencidos de ello. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones a los más diversos niveles; hemos confirmado la necesidad de una reanudación urgente del diálogo sobre estabilidad estratégica y desarme nuclear”, aseveró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Insistió en que se trata de un tema a debatir entre Moscú y Washington, al señalar que estas negociaciones deben transcurrir “entre nosotros y los estadounidenses”.

Según el representante del Kremlin, son negociaciones “de extrema importancia”, ya que “en estos momentos de facto carecemos de fundamento legal en esta rama”, tras la derogación de todos los acuerdos de desarme y control nuclear existentes.

“Por primera vez en muchos años, el mundo quedó sin los correspondientes acuerdos; esto es extremadamente peligroso y es necesario con antelación comenzar las negociaciones, ya que estas son tan difíciles que tomarán mucho tiempo. Es algo que podemos pronosticar desde ya”, sostuvo.