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Rusia ataca plantas eléctricas de Ucrania pese a la tregua energética anunciada por Trump

Pese a la tregua energética anunciada por Donald Trump, Rusia atacó durante la noche instalaciones energéticas en Kiev y Járkov, según el Ministerio de Defensa ruso

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 14:01 -
  • Agencia EFE
Rusia ataca plantas eléctricas de Ucrania pese a la tregua energética anunciada por Trump

Rescatistas ucranianos trabajaron en un edificio residencial alcanzado por un ataque ruso con misiles en Kiev, el 14 de octubre.

 Foto: EFE

Moscú, Rusia. Rusia lanzó durante la noche un ataque masivo contra varias centrales termoeléctricas en Kiev y Járkov pese a la tregua energética anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

"Durante la noche las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre y drones contra (...) instalaciones energéticas en Kiev y las regiones de Kiev y Járkov, que daban servicio al complejo industrial militar y al Ejército ucraniano", indicó el mando castrense en Telegram.

En particular, Defensa aseguró haber atacado las centrales termoeléctricas Dárnitskaya (TETS-4) y Kíevskaya (TETS-5) en la capital ucrania, que -según los militares rusos- suministraban electricidad a instalaciones militares y empresas del complejo industrial militar.

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En la capital también atacaron el centro de procesamiento de datos ATM Ukrsibbank, que ya se había convertido en objetivo de los drones rusos el pasado viernes.

En la región de Kiev fueron alcanzadas otras dos centrales, Kíevskaya (TETS-6) y Trípolskaya, además de la subestación Kíevskaya, que conectaba las instalaciones eléctricas de la capital y su región con las regiones occidentales de Ucrania.

En Járkov fueron atacadas las centrales termoeléctricas Járkovakaya (TETS-5) y Zmíevskaya, también vinculadas por la parte rusa al abastecimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas.

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El sábado Trump criticó duramente los ataques ucranianos a refinerías del país vecino, algo que ha llevado a Washington a autorizar hasta abril operaciones rusas con diésel -sancionadas desde el inicio de la invasión de Ucrania- para controlar la subida de los precios.

Además, indicó que Rusia y Ucrania habrían acordado una tregua energética, algo que ninguna de las dos partes confirmó.

No obstante, tras el anuncio, Ucrania se ha abstenido de atacar las refinerías rusas, mientras Rusia no ha cesado sus ataques contra el sistema eléctrico ucraniano, algo que pone a la parte ucraniana al borde de una catástrofe humanitaria de cara al venidero invierno.

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