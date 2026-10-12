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Trump sobre la tregua entre Ucrania y Rusia: "hay acuerdo porque yo he dicho que hay acuerdo"

Donald Trump aseguró que la tregua energética entre Rusia y Ucrania está en vigor, pese a que Moscú aún no ha confirmado su postura sobre el acuerdo

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 21:10 -
  • Agencia EFE
Trump sobre la tregua entre Ucrania y Rusia: hay acuerdo porque yo he dicho que hay acuerdo

El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió la vigencia de la tregua energética entre Rusia y Ucrania, pese a la falta de confirmación por parte de Moscú.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quiso asegurar este lunes que la tregua energética entre Rusia y Ucrania que él mismo anunció en la víspera está plenamente en vigor, pese a que Moscú ni siquiera ha confirmado su postura al respecto.

"Han alcanzado un acuerdo porque yo he dicho que han alcanzado un acuerdo", respondió Trump a periodistas en el exterior de la Casa Blanca.

Al ser preguntado por la posibilidad de que el Kremlin haya violado dicha tregua, el republicano dijo no tener constancia de ello.

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"Lo único que sé es que Zelenski y Putin tienen que reunirse y poner fin a esa guerra ridícula", añadió el mandatario estadounidense, que el domingo anunció que ambos países habían acordado suspender de inmediato los ataques contra sus infraestructuras energéticas en un momento en que las acometidas de Kiev contra las refinerías rusas han encarecido el diésel a nivel global.

Sin embargo, su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, reaccionó con sorpresa al anuncio, aunque ha dicho estar abierto a un alto el fuego energético, mientras que el Kremlin no ha querido aclarar ni siquiera su postura al respecto.

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Trump se volvió crítico con la supuesta falta de voluntad negociadora de Zelenski e indicó que Putin parece más inclinado a firmar la paz.

"Creo que lo que sucede es que él quiere llegar a un acuerdo, y tenemos que lograr que Zelenski también quiera llegar a un acuerdo ", afirmó.

El sábado Trump también criticó duramente los ataques ucranianos a refinerías del país vecino, algo que ha llevado a Washington a autorizar hasta abril operaciones rusas con diésel sancionadas desde el inicio de la invasión de Ucrania para controlar la subida de los precios y aparentemente que "ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente".

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