Ascienden a 37 los muertos en ataque ruso contra almacén con munición cerca de Kiev

Berlín. La cifra de muertos en un ataque ruso con drones el viernes contra un almacén que supuestamente albergaba munición en el distrito de Bucha, cerca de Kiev, ya asciende a 37, informaron este sábado las autoridades ucranianas en su más reciente balance.

"Lamentablemente, el número de muertos en el distrito de Bucha ha ascendido a 37. Una pérdida terrible e irreparable", escribió el jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko, en su cuenta de Telegram.

Agregó que las labores de los equipos de rescate y de todos los servicios pertinentes continúan en el lugar de la tragedia.En un primer recuento, Tkachenko había hablado de 27 muertos, aunque advertía que esa cifra no era definitiva, y de 42 heridos de diversa gravedad, entre ellos 4 niños.

Además, cerca de 400 personas tuvieron que ser evacuadas de la zona.Paralelamente, se están inspeccionando los edificios y los terrenos adyacentes al almacén, donde tras el ataque se produjo una explosión.