Hispana pasó casi un mes detenida por ICE tras acudir a una cita migratoria

Atlanta, Estados Unidos. Una joven venezolana de 23 años permaneció cerca de un mes bajo custodia migratoria en Georgia luego de ser detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando acudió a una cita migratoria de rutina. Se trata de Tangieth Paola Carrasquero López, quien fue detenida el pasado 27 de julio en Atlanta, de acuerdo con información difundida por la agencia EFE el viernes 28 de agosto.

Según el reporte, Carrasquero acudió a la cita como parte del seguimiento de su proceso migratorio, pero durante la comparecencia fue detenida por agentes de ICE y posteriormente trasladada a un centro de detención en Georgia. Su pareja, identificado como Andrés, aseguró que la joven tenía un proceso de asilo pendiente, contaba con el Estatus de Protección Temporal (TPS) vigente y disponía de una autorización de empleo con vigencia hasta 2030.