Hispana pasó casi un mes detenida por ICE tras acudir a una cita migratoria

Atlanta, Estados Unidos. Una joven venezolana de 23 años permaneció cerca de un mes bajo custodia migratoria en Georgia luego de ser detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando acudió a una cita migratoria de rutina.
Se trata de Tangieth Paola Carrasquero López, quien fue detenida el pasado 27 de julio en Atlanta, de acuerdo con información difundida por la agencia EFE el viernes 28 de agosto.
Según el reporte, Carrasquero acudió a la cita como parte del seguimiento de su proceso migratorio, pero durante la comparecencia fue detenida por agentes de ICE y posteriormente trasladada a un centro de detención en Georgia.
Su pareja, identificado como Andrés, aseguró que la joven tenía un proceso de asilo pendiente, contaba con el Estatus de Protección Temporal (TPS) vigente y disponía de una autorización de empleo con vigencia hasta 2030.
De acuerdo con el testimonio de su pareja, Carrasquero llegó a Estados Unidos en 2021 y durante varios años había cumplido con las citas requeridas por las autoridades migratorias.
Asimismo, Andrés afirmó que la joven no tenía antecedentes penales y que había mantenido el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con su proceso migratorio antes de la detención.
Tras permanecer varias semanas bajo custodia, la venezolana recuperó su libertad bajo fianza de 12,000 dólares.
La liberación se produjo durante el pasado fin de semana, por lo que Carrasquero podrá continuar su proceso migratorio fuera de un centro de detención.
Ahora, la joven deberá continuar con los procedimientos correspondientes ante las autoridades de inmigración mientras busca regularizar su situación y permanecer legalmente en Estados Unidos.
El caso se suma a las situaciones enfrentadas por inmigrantes que deben acudir a citas migratorias como parte de sus procesos y que pueden quedar bajo custodia de las autoridades durante esos procedimientos.
Por ahora, Carrasquero continuará su proceso en libertad bajo fianza, mientras se resuelve su situación migratoria en Estados Unidos.