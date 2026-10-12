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Trump ve posible reunirse con Kim Jong-un: "Sería emocionante, ¿verdad?"

Corea del Norte, que desde entonces ha reforzado enormemente sus lazos con Rusia y reavivado su relación con China, no ha parecido mostrar excesivo interés en reiniciar el diálogo con EE.UU

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 20:00 -
  • Agencia EFE
Trump ve posible reunirse con Kim Jong-un: Sería emocionante, ¿verdad?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este lunes plausible reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su visita a Asia en noviembre, una posibilidad que ha manejado desde el pasado verano.

"Puede que sí. Sería emocionante, ¿verdad?", respondió Trump a periodistas al ser preguntado por la posibilidad de que se reúna con Kim en el marco de su viaje a Shenzhen (China), donde se celebrará la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) entre el 18 y el 19 de noviembre.

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En agosto, el mandatario republicano ordenó reducir las grandes maniobras militares que ejecutan cada verano Washington y Seúl -ejercicios que Pionyang considera un ensayo para invadir su territorio-, un gesto que pudo contentar a Kim, con el que Trump ha dicho -en repetidas ocasiones- que mantiene una excelente relación.

El diario The Wall Street Journal ha llegado a asegurar que el presidente estadounidense ha presionando a sus asesores para celebrar una nueva cumbre con el mariscal norcoreano este otoño, algo que no se produce desde 2019, cuando las conversaciones se interrumpieron a raíz de que la propuesta de desnuclearización de Pionyang no satisficiera a Trump.

Corea del Norte, que desde entonces ha reforzado enormemente sus lazos con Rusia y reavivado su relación con China, no ha parecido mostrar excesivo interés en reiniciar el diálogo con EE.UU.

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