Incautan más de 50 objetos prohibidos en un centro de rehabilitación juvenil de Lima

Lima, Perú. Las autoridades de seguridad de Perú incautaron más de 50 artículos prohibidos, entre ellos objetos cortopunzantes, en un centro de rehabilitación juvenil del norte de Lima que alberga a internos de alta peligrosidad, informó este lunes el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El ministerio precisó que el centro juvenil "alberga a internos mayores de edad de alta peligrosidad" y que entre los objetos incautados estuvieron pipas artesanales, además de otros artículos.

Al respecto, el director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), Luis Vega, dijo que se trató de "uno de los mayores hallazgos de objetos prohibidos de los últimos meses".