Un niño de cuatro años muere tras ser atacado por un perro pitbull

Buenos Aires, Argentina. Un niño de 4 años murió en Argentina tras ser atacado por un perro de raza pitbull, el octavo deceso por esta causa que se registra en el país suramericano en lo que va de este año, informaron este lunes medios locales.

El hecho se registró ayer domingo en la localidad de Francisco Álvarez, dentro del municipio de Moreno, en la periferia oeste de Buenos Aires, cuando el niño se encontraba en una casa al cuidado de su madrina, de 31 años.

Según informó la prensa local, la mujer salió de la casa para ir a buscar a su hija, quien había terminado una clase de patín, y en ese momento el niño quedó solo en la casa.