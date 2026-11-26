San Pedro Sula, Honduras.

En el Club Deportivo Marathón no quieren dejar ningún detalle al azar de cara a su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido una situación que ha encendido las alarmas en la institución verdolaga y que podría complicar sus planes para afrontar el torneo internacional. A la espera de conocer a su rival en el sorteo previsto para el próximo 9 de diciembre, la directiva del monstruo verde está preocupada por una situación que involucra la disponibilidad de usar el estadio Morazán de San Pedro Sula para recibir a uno de los grandes clubes de Norteamérica. La preocupación fue expuesta por su presidente, Daniel Otero, quien reconoció que el equipo podría afrontar dificultades para jugar en casa. El presidente de Marathón manifestó su molestia al conocer que el estadio Morazán albergará el concierto de Fuerza Regida el próximo 11 de febrero de 2027, una fecha que podría coincidir con los compromisos del conjunto verdolaga en la Copa de Campeones de la Concacaf. Esta situación preocupa en la directiva sampedrana, que teme no poder disponer del escenario para afrontar su participación en el torneo internacional.

“Es una información muy importante que la afición la conozca y nos tiene algo preocupados. Recién me acabo de dar cuenta de que vamos a tener problemas para utilizar el estadio Morazán y eso no nos gusta”, comenzó diciendo el máximo dirigente verdolaga en declaraciones a Fox Deportes Honduras. Otero dejó claro que la situación representa un motivo de preocupación para la institución, tomando en cuenta la importancia que tendrá el torneo internacional y la necesidad de contar con un escenario que reúna las condiciones adecuadas para recibir a un rival de primer nivel. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Desde ya levanto una voz de alerta y alarma porque me dicen que han alquilado el estadio otra vez para otro concierto en la fecha donde Marathón estaría jugando ese cruce contra algún equipo mexicano o norteamericano. Eso nos tiene muy molestos. Reconocemos que el estadio no es nuestro, pero debe darse prioridad al espectáculo deportivo”, puntualizó el dirigente. La preocupación aumenta porque el estadio Olímpico Metropolitano, otra de las principales instalaciones deportivas de San Pedro Sula, tampoco estaría disponible con facilidad debido a la programación de una competencia de selecciones menores de la Concacaf. El propio Daniel Otero señaló que ese escenario también tendría compromisos que dificultarían su utilización, por lo que el panorama para el conjunto verdolaga todavía es incierto: “Tiene un campeonato U-17 de Concacaf. Si hoy me preguntan, no sé qué vamos a hacer”, expresó el presidente de Marathón al referirse a las dificultades que enfrenta la institución para definir dónde disputaría su compromiso internacional. La situación obliga a la directiva a comenzar a evaluar alternativas, pues la planificación de un encuentro de esta magnitud requiere tiempo para coordinar aspectos deportivos, logísticos y de seguridad, además de garantizar que el estadio cumpla con los requisitos establecidos para una competición internacional.

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