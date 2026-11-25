San Pedro Sula, Honduras.

El Torneo de Reservas de la Liga Hondubet entra en su recta final con una última jornada que promete emociones. Después de disputarse la fecha 15, la clasificación comienza a tomar forma, aunque todavía quedan posiciones importantes por definir, especialmente en la pelea por el último boleto a la siguiente fase. Platense se mantiene como líder del campeonato con 34 puntos, seguido muy de cerca por Motagua, que acumula 33 unidades. Real España completa el podio con 32 puntos, por lo que los tres equipos todavía tienen posibilidades de cerrar la fase regular en la primera posición.

Los dos primeros lugares tienen un premio especial: avanzar directamente a la siguiente instancia del campeonato, evitando disputar el repechaje. Por eso, la última jornada será determinante para Platense y Motagua, que protagonizan una intensa batalla por quedarse con uno de esos dos puestos. En la cuarta posición aparece UPNFM con 29 puntos, mientras Olimpia ocupa el quinto lugar con 28 unidades. Ambos clubes tienen asegurada su presencia entre los seis primeros al llegar a la última jornada, aunque todavía pueden mejorar sus posiciones en la tabla.

La mayor incertidumbre está en el sexto puesto. Choloma y Olancho FC llegan igualados con 20 puntos, pero los cholomeños ocupan actualmente la posición que permite avanzar a la siguiente ronda. Los Potros, por su parte, necesitan cerrar de buena manera y esperar un resultado que les permita meterse entre los seis mejores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse