Tegucigalpa, Honduras.

El futbolista del Olimpia, Kevin Güity, sufrió un percance automovilístico la mañana de este miércoles cuando se trasladaba hacia el entrenamiento del primer equipo, según confirmó el propio club mediante un comunicado oficial. El accidente ocurrió en la carretera de acceso al Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari, donde actualmente se desarrollan trabajos de reparación vial. De acuerdo con el reporte preliminar, el jugador perdió el control de su automóvil al intentar esquivar a otro vehículo que presuntamente invadió su derecho de vía.

Tras el incidente, Güity recibió asistencia inmediata por parte del cuerpo médico de la institución merengue, que posteriormente coordinó su traslado a la Policlínica para realizarle los exámenes y las evaluaciones correspondientes. El conjunto albo informó que el futbolista se encuentra estable y permanecerá bajo observación médica durante las próximas horas, como medida preventiva para darle seguimiento a su condición de salud. Asimismo, Olimpia aseguró que estará brindándole todo el acompañamiento necesario al jugador y que comunicará cualquier actualización importante sobre su estado físico a través de sus plataformas oficiales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse