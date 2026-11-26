Tegucigalpa. El desplazamiento de una masa de aire frío sobre el territorio nacional provocará este jueves 26 de noviembre abundante nubosidad, viento racheado, descenso en las temperaturas, lluvias y chubascos débiles a moderados, ocasionalmente fuertes, informó la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (Copeco). Según Copeco, las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán principalmente en las regiones del norte, noroccidente y en sectores de la zona central del país. En el resto del territorio se esperan lluvias débiles, con excepción de la región sur, donde continuarán prevaleciendo las condiciones secas y temperaturas más cálidas.

En cuanto a las temperaturas máximas y mínimas proyectadas para este jueves, los registros más frescos se ubican en Intibucá, con una máxima de 20 grados Celsius y mínima de 12 grados, seguido de Copán con 21 y 18 grados, y Lempira con 23 y 18 grados. En Francisco Morazán se estiman máximas de 25 y mínimas de 17 grados, mientras que en Cortés y Atlántida se prevén máximas de 28 y 26 grados, con mínimas de 24 y 23 grados, respectivamente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, en la zona norte y litoral caribeño también destacan Islas de la Bahía, con máxima de 28 y mínima de 25 grados, Colón con 27 y 24, y Yoro con 24 y 19 grados. En el occidente y centro figuran Santa Bárbara con máxima de 27 y mínima de 22, Ocotepeque con 25 y 18, La Paz con 28 y 21, y Comayagua con 26 y 21 grados, mientras que en el oriente y sur se reportan Olancho con 29 y 21, El Paraíso con 27 y 17, Gracias a Dios con 29 y 24, y los valores más altos en Choluteca y Valle con máximas de 34 y mínimas de 24 grados.