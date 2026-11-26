Tegucigalpa. El desplazamiento de una masa de aire frío sobre el territorio nacional provocará este jueves 26 de noviembre abundante nubosidad, viento racheado, descenso en las temperaturas, lluvias y chubascos débiles a moderados, ocasionalmente fuertes, informó la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (Copeco).
Según Copeco, las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán principalmente en las regiones del norte, noroccidente y en sectores de la zona central del país.
En el resto del territorio se esperan lluvias débiles, con excepción de la región sur, donde continuarán prevaleciendo las condiciones secas y temperaturas más cálidas.
En cuanto a las temperaturas máximas y mínimas proyectadas para este jueves, los registros más frescos se ubican en Intibucá, con una máxima de 20 grados Celsius y mínima de 12 grados, seguido de Copán con 21 y 18 grados, y Lempira con 23 y 18 grados.
En Francisco Morazán se estiman máximas de 25 y mínimas de 17 grados, mientras que en Cortés y Atlántida se prevén máximas de 28 y 26 grados, con mínimas de 24 y 23 grados, respectivamente.
Por su parte, en la zona norte y litoral caribeño también destacan Islas de la Bahía, con máxima de 28 y mínima de 25 grados, Colón con 27 y 24, y Yoro con 24 y 19 grados. En el occidente y centro figuran Santa Bárbara con máxima de 27 y mínima de 22, Ocotepeque con 25 y 18, La Paz con 28 y 21, y Comayagua con 26 y 21 grados, mientras que en el oriente y sur se reportan Olancho con 29 y 21, El Paraíso con 27 y 17, Gracias a Dios con 29 y 24, y los valores más altos en Choluteca y Valle con máximas de 34 y mínimas de 24 grados.
Respecto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe oscilará entre 2 y 4 pies, con la posibilidad de alcanzar un máximo de 5 pies, mientras que en el golfo de Fonseca se mantendrá de 1 a 3 pies de altura.
Finalmente, el reporte meteorológico detalla que el sol salió a las 5:46 de la mañana y se ocultará a las 5:18 de la tarde, en coincidencia con la fase de luna llena.
Ante los vientos racheados y las lluvias pronosticadas, las autoridades recomiendan precaución a la población y a quienes realizan actividades marítimas o viajan por carretera.