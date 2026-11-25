Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Nasry Asfura aprobó una hoja de ruta que establece 25 iniciativas y 114 hitos para ejecutar la Ley de Justicia Energética, una reforma que busca modificar el funcionamiento del subsector eléctrico hondureño durante los próximos dos años. El documento fue aprobado por el Comité de Conducción de la Reforma del Subsector Eléctrico, presidido por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García. El plan contempla un período de ejecución de noviembre de 2026 a octubre de 2028, con acciones, responsables y mecanismos para medir los avances. La aprobación de esta planificación ocurre después de la entrada en vigor de la Ley de Justicia Energética, el pasado 29 de septiembre. El instrumento busca establecer los pasos para llevar a la práctica los cambios legales y administrativos previstos en la normativa.

Entre los principales componentes figura la transformación empresarial de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), así como medidas para mejorar su situación financiera y fortalecer su funcionamiento operativo.

Ruta a seguir

La hoja de ruta también contempla el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), el desarrollo de nuevas regulaciones y la consolidación de un operador independiente del sistema y del mercado eléctrico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Otro de los puntos incluidos es la implementación de procesos competitivos para contratar generación y transmisión de energía, además de la apertura del mercado eléctrico para incorporar nuevos participantes y tecnologías.