Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Nasry Asfura aprobó una hoja de ruta que establece 25 iniciativas y 114 hitos para ejecutar la Ley de Justicia Energética, una reforma que busca modificar el funcionamiento del subsector eléctrico hondureño durante los próximos dos años.
El documento fue aprobado por el Comité de Conducción de la Reforma del Subsector Eléctrico, presidido por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García. El plan contempla un período de ejecución de noviembre de 2026 a octubre de 2028, con acciones, responsables y mecanismos para medir los avances.
La aprobación de esta planificación ocurre después de la entrada en vigor de la Ley de Justicia Energética, el pasado 29 de septiembre. El instrumento busca establecer los pasos para llevar a la práctica los cambios legales y administrativos previstos en la normativa.
Entre los principales componentes figura la transformación empresarial de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), así como medidas para mejorar su situación financiera y fortalecer su funcionamiento operativo.
Ruta a seguir
La hoja de ruta también contempla el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), el desarrollo de nuevas regulaciones y la consolidación de un operador independiente del sistema y del mercado eléctrico.
Otro de los puntos incluidos es la implementación de procesos competitivos para contratar generación y transmisión de energía, además de la apertura del mercado eléctrico para incorporar nuevos participantes y tecnologías.
El plan fue elaborado mediante un proceso de coordinación entre instituciones públicas, con jornadas de trabajo técnico y aportes de consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, su ejecución dependerá del cumplimiento de los plazos y de las acciones asignadas a cada entidad.
Para supervisar los avances, las autoridades establecieron un mecanismo de seguimiento mensual y actualización de las actividades. También se prevé publicar informes trimestrales a través de la Unidad Técnica de Implementación y Seguimiento de la Reforma del Subsector Eléctrico (UTIS).
El ministro de Energía, Eduardo Oviedo, aseguró que desde la aprobación de la reforma se trabaja en el cumplimiento de las fechas establecidas. Según explicó, existen ocho hitos programados entre diciembre y septiembre del próximo año.
“El objetivo aquí es eficientar el sistema nacional de energía eléctrica, de modo que tengamos calidad, confiabilidad en el suministro y los costos más bajos posibles”, manifestó Oviedo.
Por su parte, el gerente general de la ENEE, Guillermo Peña Panting, señaló que la hoja de ruta permitirá dar seguimiento durante 24 meses a los cambios que, según indicó, llevan alrededor de 30 años intentando concretarse en Honduras.
Peña Panting también mencionó entre los avances el reconocimiento de excedentes para los autoproductores de energía, la reducción del límite mínimo para ser considerado consumidor calificado y la regularización de más de 4,000 usuarios.
En tanto, el viceministro de Finanzas y Presupuesto, Roberto Chang, indicó que la Secretaría de Finanzas trabaja en el modelaje financiero de las tres empresas públicas del sector, con el propósito de establecer estrategias para su recuperación, mejorar la eficiencia operativa y garantizar su sostenibilidad financiera sin comprometer la responsabilidad fiscal.
En los próximos días, el Comité de Conducción tiene previsto presentar públicamente la hoja de ruta. El principal desafío será convertir las 25 iniciativas y sus 114 hitos en resultados concretos para el sistema eléctrico, especialmente en materia de estabilidad financiera de la ENEE, calidad del servicio y costos de la energía para los consumidores.