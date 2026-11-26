Tegucigalpa. El diputado del Partido Liberal por el departamento de Yoro, Leonel López, desmintió este miércoles las denuncias realizadas ayer por el jefe de su propia bancada, Jorge Cálix, y aclaró que los ciudadanos que acudieron al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) no pertenecen al denominado Cartel del Diablo ni llegaron a profanar amenazas. Según explicó el congresista yoreño, los visitantes eran pobladores y dirigentes liberales de escasos recursos originarios del municipio de Sulaco, Yoro, quienes viajaron a la capital en busca de auxilio legal y respaldo político tras la reciente captura policial de 18 personas en esa zona, entre las cuales figuran familiares suyos. La aclaración surge luego de que Cálix denunciara públicamente que cuatro hombres procedentes de Yoro, a quienes vinculó con esa estructura criminal, se presentaron en la sede del partido preguntando por él en tono intimidatorio y aseguró haber recibido amenazas vinculadas a dicho grupo.

“Decirle a la población que la gente que llegó al Central Ejecutivo es gente honesta, es gente trabajadora y es gente que venía buscando auxilio; sí venían preguntando por el diputado Jorge Cálix, pero en ningún momento venían ellos hablando de amenazas ni nada”, afirmó Leonel López. El parlamentario detalló que mantuvo comunicación telefónica directa con los ciudadanos mientras se encontraban en las instalaciones del CCEPL y sostuvo que ya conversó con Cálix para explicarle que recibió información equivocada sobre el motivo de la visita. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse López descartó que el episodio constituyera un acto de intimidación al señalar que los pobladores mencionaron el caso del Cartel del Diablo únicamente porque sus parientes fueron detenidos en el marco de los operativos policiales relacionados con esa investigación en Sulaco. “Yo creo que alguien cuando quiere amenazar a alguien no anda de esa manera en una institución donde se sabe que hay personal, hay cámaras, hay de todo; ellos venían buscando ese auxilio de cómo nosotros les podemos ayudar”, subrayó el diputado liberal.