El Salvador. Un transportista hondureño identificado como Marvin Castellanos, originario de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, fue asesinado a balazos mientras conducía una rastra por la carretera del Litoral, en El Salvador.
El hecho ocurrió en el tramo hacia Zacatecoluca, a la altura del cantón El Carmen, en San Pedro Masahuat, La Paz Oeste.
Según información preliminar, Castellanos fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon mientras conducía el vehículo de carga. Las circunstancias exactas del ataque no han sido establecidas.
Hallazgo en la carretera
El conductor quedó sin vida dentro de la cabina del cabezal, frente al volante. En el parabrisas se observaba un orificio presuntamente provocado por el proyectil disparado durante el ataque.
La rastra quedó detenida en uno de los carriles de la carretera y, al no portar placas, dificultó su identificación inmediata. La unidad obstruyó parcialmente el tránsito y generó complicaciones para los automovilistas que circulaban por la zona, mientras se realizaban las diligencias de rigor.
Investigación policial
La Policía Nacional Civil de El Salvador confirmó el homicidio mediante una publicación en su cuenta oficial de X. “La víctima es un hombre que fue herido con arma de fuego. Nuestros elementos trabajan para ubicar al responsable”, informó la institución.
Aunque reportes difundidos identifican al fallecido como Marvin Castellanos, la PNC no confirmó oficialmente su identidad ni proporcionó detalles adicionales sobre cómo ocurrió el ataque.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado quiénes podrían estar detrás del crimen ni cuál habría sido el móvil del asesinato. Tampoco se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso.
El hecho generó alarma entre conductores que transitan por la carretera del Litoral, una vía clave para el transporte de carga en El Salvador.