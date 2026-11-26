El Salvador. Un transportista hondureño identificado como Marvin Castellanos, originario de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, fue asesinado a balazos mientras conducía una rastra por la carretera del Litoral, en El Salvador. El hecho ocurrió en el tramo hacia Zacatecoluca, a la altura del cantón El Carmen, en San Pedro Masahuat, La Paz Oeste.

Según información preliminar, Castellanos fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon mientras conducía el vehículo de carga. Las circunstancias exactas del ataque no han sido establecidas.

Hallazgo en la carretera

El conductor quedó sin vida dentro de la cabina del cabezal, frente al volante. En el parabrisas se observaba un orificio presuntamente provocado por el proyectil disparado durante el ataque.

La rastra quedó detenida en uno de los carriles de la carretera y, al no portar placas, dificultó su identificación inmediata. La unidad obstruyó parcialmente el tránsito y generó complicaciones para los automovilistas que circulaban por la zona, mientras se realizaban las diligencias de rigor. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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